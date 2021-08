El último de Afganistán; la imagen que está dando la vuelta al mundo

Se trata del mayor general Chris Donahue y su imagen está copando portadas y redes sociales. Donahue es comandante de la 82 División Aerotransportada del Ejército de EE.UU., y pasará a la historia por ser el último soldado estadounidense en abandonar suelo afgano.

El Pentágono publicó en su cuenta de Twitter una fotografía del militar poco antes de abordar un C-17, el avión militar que despegó del Aeropuerto Internacional Hamid Karzai de Kabul este lunes a las 15.29 horas de la costa este de EE.UU. (19.29 GMT) y con el que Estados Unidos puso fin a la guerra más larga de su historia.

The last American soldier to leave Afghanistan: Maj. Gen. Chris Donahue, commanding general of the @82ndABNDiv, @18airbornecorps boards an @usairforce C-17 on August 30th, 2021, ending the U.S. mission in Kabul. pic.twitter.com/j5fPx4iv6a