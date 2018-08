Tres muertos en un tiroteo durante un torneo de videojuegos en Jacksonville (Florida)

Múltiples personas, incluyendo el sospechoso, han muerto y varias más resultaron heridas en un tiroteo registrado en un restaurante de Jacksonville, al norte de Florida, donde se disputaba un torneo de un popular videojuego de fútbol americano. Medios locales apuntan a que en el suceso murieron al menos cuatro personas y nueve más resultaron heridas, aunque el alguacil de Jacksonville, Mike Williams, no quiso dar un balance de víctimas, aunque sí habló de "múltiples fallecidos", incluido el atacante, que pereció en la escena del crimen.

En su cuenta oficial en Twitter, la Policía de Jacksonville calificó las cifras que se manejan en la prensa de "inexactas" y afirmó que cuando hayan confirmado las cifras las facilitarán, aunque recordó que se trata de una situación "cambiante". "Numerosos" heridos fueron trasladados a hospitales cercanos, indicó el oficial.

CNN, que cita a fuentes hospitalarias, señala que al menos tres heridos fueron trasladados al Memorial Hospital y están en condición estable, mientras que otra es atendida de una lesión menor en el Baptist Medical Center. El incidente, del que fue informado el presidente Donald Trump, según la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, fue captado durante una retransmisión de una de las partidas del videojuego de fútbol americano Madden. En el vídeo se escuchan al menos doce disparos y gritos de los participantes del torneo y se ve como el juego se interrumpe de manera abrupta.

Dozens of police cars near the Jacksonville Landing at the moment @jaxdotcom pic.twitter.com/sH0lQNyxRp