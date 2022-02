Ucrania decreta el estado de excepción y llama a filas a sus reservistas

El Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania (CSND) decidió hoy instaurar el estado de excepción en todo el país tras considerar como una "agresión armada" el reconocimiento por Rusia de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk.



La decisión del CSND debe ser ratificada ahora por la Rada Suprema o Parlamento ucraniano, señaló en una rueda de prensa el secretario de ese Consejo, Oleksiy Danílov.



En principio - dijo - la implantación del estado de excepción, que se prolongará treinta días prorrogables, no alterará en gran medida la vida de los ucranianos, aunque advirtió de que "en caso de necesidad la ley marcial puede ser implantada de manera instantánea. Estamos preparados para cualquier cosa".



En las regiones de Donetsk y Lugansk, parte de las cuales según Kiev se encuentran ocupadas por Rusia, existe un régimen especial regulado por la legislación.



Ese movimiento ruso es visto como un "acto de agresión armada (...), una violación de la soberanía e integridad territorial de Ucrania", señaló el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado.



La diplomacia ucraniana llamó la atención sobre el hecho de este martes el Consejo de la Federación (Senado) de Rusia autorizó el uso de sus fuerzas armadas en el extranjero "con el pretexto de 'proteger' a la población rusa en los territorios temporalmente ocupados de Ucrania en las regiones de Donetsk y Lugansk".



MÁS MEDIDAS EN UCRANIA



Las autoridades de Kiev adoptaron otras medidas, entre ellas el llamamiento a los reservistas, que empezó hoy para los adultos de entre 16 y 60 años, mientras continúan los entrenamientos de las unidades de defensa territorial y de civiles listos a defender su país de la amenaza rusa.



Y la Rada Suprema adoptó hoy en primera lectura un proyecto de ley sobre el derecho de los civiles a portar armas de fuego.



La Policía Nacional de Ucrania anunció por su parte que enviará fuerzas adicionales a la zona del conflicto en el este del país con el fin de garantizar el orden público.



Además, Ucrania pidió hoy a Occidente más sanciones ya contra Rusia para impedir que el presidente ruso, Vladímir Putin, continúe la agresión contra el país.



"Llamamos a los socios a imponer más sanciones ya a Rusia. Los primeros pasos decisivos fueron dados ayer, estamos agradecidos por ellos", escribió en Twitter el ministro de Asuntos Exteriores, Dmitro Kuleba.



APOYO A LA FUERZA EN RUSIA



Uno de cada dos rusos, el 50 por ciento, considera correcto que su país use la fuerza militar contra Ucrania para evitar que el Gobierno de Kiev se una a la OTAN, según una encuesta publicada este miércoles por la cadena CNN.



El sondeo, realizado por la empresa demoscópica Savanta ComRes entre ciudadanos de Ucrania y Rusia, concluye que sólo el 25 por ciento de los rusos considera que estaría mal recurrir al Ejército contra Ucrania y otro 25 por ciento no está seguro de cual es la mejor opción para resolver la actual crisis.



Solo uno de cada cinco ucranianos aventura un final pacífico de las tensiones con Rusia, en comparación con dos tercios de los rusos (21 % frente a 65 %).



LA OPOSICIÓN CHINA A SANCIONES CONTRA PUTIN



Una de las grandes potencias, China, subrayó este miércoles, que "las sanciones no son efectivas" para resolver los problemas al comentar las condenas por la decisión de Vladímir Putin sobre Donetsk y Lugansk.



"China siempre ha mantenido la postura de que las sanciones no son efectivas para solucionar los problemas y que se opone a castigos unilaterales. China no impondrá sanciones unilaterales a Rusia", dijo hoy la portavoz de Exteriores Hua Chunying al responder a una pregunta sobre las sanciones de Estados Unidos o la Unión Europea a Rusia.



Según Hua, "hay que preguntarse qué papel ha jugado Estados Unidos en la crisis ucraniana", agregando que "es irresponsable acusar a otros de provocar fuegos al tiempo que echas más leña al fuego".



La postura oficial de Pekín hasta la fecha es que las partes implicadas en la crisis deben "solucionar sus diferencias a través del diálogo y la negociación".