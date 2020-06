Twitter censura por segunda vez a Trump tras decir que los manifestantes "serán respondidos con fuerza”

La red social Twitter ha alertado de un mensaje del presidente de los EE.UU., Donald Trump, después de que prometiera que no habría ‘zonas autónomas’ en Washington D.C., o lo que es lo mismo, las áreas del centro de las ciudades gestionadas por grupos antifascistas tras las protestas que han recorrido el país por el asesinato de George Floyd.

“Nunca habrá una zona autónoma en Washington mientras yo sea presidente. Si lo intentan, serán respondidos con fuerza”, había escrito el dirigente.

La red social ha dicho que este tweet incumple “las Reglas de Twitter relativas al comportamiento abusivo”, aunque ha permitido su accesibilidad porque “puede ser de interés público”.

There will never be an “Autonomous Zone” in Washington, D.C., as long as I’m your President. If they try they will be met with serious force!