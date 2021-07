Turquía lucha contra los incendios con la ayuda de aviones rusos y ucranianos

Las autoridades de Turquía siguen luchando este viernes contra una docena de incendios forestales en el sur y oeste del país eurasiático, cerca de la costa mediterránea, con el apoyo de varios aviones cisterna enviados por Rusia y Ucrania.

El presidente turco, el islamista conservador Recep Tayyip Erdogan, explicó hoy que de los 71 incendios declarados desde el miércoles, 57 ya están controlados, pero continúa la lucha contra 14 focos en zonas meridionales y occidentales del país.



La región más afectada es la provincia de Antalya, en la costa mediterránea, popular destino del turismo europeo y ruso, donde tres personas fallecieron el jueves.



En total, se han contabilizado cinco víctimas mortales hasta ahora y el fuego ha aniquilado más de 3.000 cabezas de ganado, destruyendo grandes áreas de bosque, plantaciones de plátanos y terrenos agrícolas.



Decenas de aldeas y urbanizaciones han tenido que ser evacuadas por las autoridades, que además tuvieron que cortar la distribución de electricidad y agua a varias ciudades.



Erdogan destacó ante la prensa que los incendios en las zonas turísticas de Mugla, Marmaris y Bodrum, en la costa occidental, se habían declarado prácticamente al mismo tiempo.



Prometió una investigación seria para esclarecer los orígenes de los fuegos.



Varios medios nacionalistas han aventurado de que podría tratarse de un sabotaje de la guerrilla kurda, el proscrito Partido de Trabajadores de Kurdistán (PKK), aunque las autoridades no han dado ningún dato al respecto.



En la ciudad turística de Marmaris, donde una persona falleció en el incendio, dos niños de diez años confesaron haber provocado el incendio al intentar quemar un libro y perder el control sobre el fuego, informa el diario turco "Hürriyet".



El diario advierte de que la subida de temperaturas prevista en los próximos días, con vientos meridionales que pueden elevar la marca del termómetro hasta los 37 grados en Estambul y a 40 en otras regiones, puede empeorar la situación.



La oposición, por su parte, achaca la responsabilidad al Gobierno, por no tomar medidas preventivas y por no dotarse de suficientes aviones cisterna.