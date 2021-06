Turismo de vacunas: en Dubai por 50.000 euros o la propuesta cubana anunciada entre mojitos

La pandemia ha afectado severamente al sector del turismo, con pérdidas en España de 40.000 millones de euros respecto a 2019. A pesar de las cifras, queda un atisbo de esperanza pues hay empresas y zonas que han logrado sobrevivir gracias a su versatilidad y la capacidad de adaptación.

Una de las épocas clave en las que el turismo sufre mayores ingresos es en verano. Este año, de hecho, está previsto que los españoles se desplacen dentro y fuera de nuestras fronteras.

La vacunación es la gran baza con la que el sector del turismo en España (y en el resto de países) quiere remontar para retomar, poco a poco, la ansiada normalidad. Bien es cierto que no todos los países tienen el mismo acceso a las vacunas ni son rápidos administrándolas por diversos motivos. Y esto es un dato a tener muy en cuenta.

Con el verano a la vuelta de la esquina, ha surgido el denominado turismo de vacunación para llamar a aquellos indecisos que no se animan a descubrir otros países en plena pandemia.

Rusia inoculará la vacuna de Sputnik V a todos los extranjeros que cuenten con el permiso de residencia en el país. La intención es que este programa en el que se enmarca la medida esté en julio, aunque todavía no han trascendido muchos detalles. El ministro ruso de Sanidad explicó sobre esta cuestión que "hasta ahora no hay ningún problema para vacunar a turistas en Rusia ya que la vacuna es solo para los residentes en el país".

