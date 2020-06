Trump rompe su silencio sobre la muerte de George Floyd y sorprende con sus palabras

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se ha pronunciado sobre la terrible muerte de George Floyd, el afroamericano que falleció durante una detención policial, cuando un policía le asfixió al poner la rodilla sobre su cuello y no dejarle respirar.

Durante una entrevista realizada por el antiguo jefe de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, Trump ha pronunciado unas palabras sobre la muerte de Floyd que han sorprendido a algunos de sus detractores.

"It was a terrible thing, it should never have happened," President Trump reacts to the video of #GeorgeFloyd, "nothing good comes out of that" @POTUS@realDonaldTrump on @newsmaxpic.twitter.com/Lt3QA9zXKG