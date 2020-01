Trump pide más colaboración a la OTAN y advierte a Irán: "No queremos usar nuestros misiles hipersónicos"

Donald Trump ha dado un discurso en el que ha valorado las acciones que EEUU tomará contra Teherán tras el ataque a bases norteamericanas. Trump ha asegurado que "valora opciones de respuesta a Irán y mientras, adoptará una serie de fuertes sanciones que estarán vigentes hasta que Irán cambie de curso".

El presidente de Estados Unidos ha advertido también sobre el tratado nuclear: "Irán debe abandonar sus ambiciones nucleares y acabar su apoyo al terrorismo. Es hora de que el Reino Unido, Alemania, Francia, Rusia y China se den cuenta de esto y rompan de una vez por todas el acuerdo nuclear, es hora de renegociar un acuerdo que permita a Irán florecer sin armas nucleares, sin fomentar violencia y guerras".

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este miércoles que no hubo "bajas mortales" y que el daño material fue "mínimo" en los ataques con misiles balísticos lanzados en la noche del martes por Irán contra dos bases en territorio iraquí que albergan tropas estadounidenses.

"Ningún estadounidense sufrió daños en el ataque de anoche. No hemos sufrido bajas mortales", dijo Trump en su declaración a la nación desde la Casa Blanca, rodeado por el alto mando militar.

Por último, Trump ha pedido a la OTAN que se involucre más en Oriente Próximo, y acto seguido ha afirmado que su prioridad es reforzar la economía en su país. "Somos el mayor productor de crudo y gas, somos independientes y no necesitamos petróleo de Oriente Próximo. He reconstruido el Ejército con grandes inversiones, nuestras armas son fuertes y potentes, tenemos misiles hipersónicos de gran precisión, pero no queremos usarlos", advertía.