Trump pagará una fianza de 200.000 para evitar la cárcel por intentar revertir las elecciones

El expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) salió este jueves de Bedminster (Nueva Jersey) para viajar al estado de Georgia, donde debe comparecer para ser fichado por las autoridades judiciales por su cuarta imputación penal.



La caravana de vehículos de Trump, de 77 años, salió de su club de golf de Bedminster sobre las 15.50 hora local (19.50 hora GMT) para tomar un avión con destino a Atlanta, desde donde se dirigirá a la prisión del condado de Fulton.



Él mismo dijo este jueves en su red social Truth Social que será "arrestado" a las 19.30 hora local (23.30 GMT).



El exmandatario republicano está imputado de tres delitos por haber intentado revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en ese estado, donde el demócrata Joe Biden se impuso por un estrecho margen de apenas dos décimas (49,5 %), el más ajustado en todo el país. Junto a él hay otros 18 acusados.



Sus abogados pactaron con la fiscalía el pago de 200.000 dólares de fianza y el republicano quedará en libertad una vez se le hayan tomado las huellas dactilares y se le haya hecho una fotografía policial.



Su llegada a Georgia tiene lugar un día después del primer debate en Milwaukee (Wisconsin) de los precandidatos a la nominación republicana para las elecciones de 2024, en el que Trump no participó al considerar que no lo necesitaba para darse a conocer.



En la entrevista que concedió este mismo miércoles al expresentador de la cadena Fox News Tucker Carlson, publicada en X (antes Twitter), calificó de "gilipolleces" sus distintas imputaciones y estimó que los votantes lo saben porque no para de subir en las encuestas.