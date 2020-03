Trump firma el histórico paquete de ayuda económica para luchar contra el coronavirus

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado este viernes el mayor paquete de estímulos de emergencia de la historia del país, un plan de dos billones de dólares cuyo objetivo es sustentar la economía norteamericana frente al impacto de la epidemia de coronavirus, que ha dejado ya cerca de 100.000 contagios y más de 1.470 muertos en el territorio.

El plan representa una fuerte inyección a la economía estadounidense y tiene como objetivo prestar ayuda, principalmente, a los trabajadores estadounidenses, las pequeñas empresas y el sector industrial en plena crisis sanitaria por la pandemia.

Así, el conjunto de ayudas --que ha recibido este mismo viernes el visto bueno de la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata-- pretende abarcar todos los eslabones de la cadena económica nacional.

We are marshalling the full power of government and society to achieve victory over the virus. Together, we will endure, we will prevail, and we will WIN! #CARESAct pic.twitter.com/zb2PJTldGQ