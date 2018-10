Trump dice que Putin "probablemente" ordenó matar gente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha considerado que su homólogo ruso, Vladímir Putin, "probablemente" ordenó asesinatos y envenenamientos, pero ha asegurado que "confía" en él.

El mandatario ha hecho esas declaraciones en una entrevista en el programa 60 minutos de la cadena CBS.

Tonight, President Trump discusses climate change, tariffs, NATO, North Korea, Russia and Justice Kavanaugh's confirmation in his first 60 Minutes interview since taking office. Watch at 7:30 ET/7 PT. https://t.co/XSuPBRP5T1 pic.twitter.com/u34o1Wf3s4