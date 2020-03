Trump confirma que "no es necesaria" la cuarentena en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sostenido este sábado que "no es necesaria" la cuarentena en Nueva York, Nueva Jersey y parte de Connecticut para atajar el contagio del nuevo coronavirus, tras consultar con los expertos.

"Por recomendación de la Casa Blanca y tras consultar a los gobernadores de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, pedí al Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC)que emitiera una alerta de viaje, que será administrada por los gobernadores junto al Gobierno federal", ha transmitido Trump a través de su cuenta de Twitter.

On the recommendation of the White House CoronaVirus Task Force, and upon consultation with the Governor’s of New York, New Jersey and Connecticut, I have asked the @CDCgov to issue a strong Travel Advisory, to be administered by the Governors, in consultation with the....