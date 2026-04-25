Trump cancela el viaje de sus enviados a Pakistán tras la marcha del ministro de Exteriores iraní

El presidente Donald Trump ha anunciado este sábado la cancelación del viaje de su equipo negociador a Islamabad (Pakistán), donde debían reanudarse las conversaciones de paz. La decisión llega justo después de que el ministro de Exteriores iraní, Abás Aragchi, abandonara la capital pakistaní tras 24 horas de reuniones con las autoridades locales y sin esperar a la delegación estadounidense.

Trump ha justificado su decisión con un mensaje contundente en su red social, Truth Social. “¡Se pierde demasiado tiempo en desplazamientos, es demasiado trabajo! Además, hay enormes disputas internas y mucha confusión dentro de su 'gobierno'. Nadie sabe quién está al mando, ni siquiera ellos mismos”, ha publicado. El presidente estadounidense sostiene que su país tiene la sartén por el mango en este conflicto: “Nosotros tenemos todas las cartas, ellos no tienen ninguna. Si quieren hablar, ¡solo tienen que llamar!!!”.

Un diálogo roto antes de empezar

La visita del ministro Aragchi a Islamabad había generado una gran expectación, interpretándose como el paso previo a la reanudación de las negociaciones. Sin embargo, estas conversaciones ya habían tropezado el pasado martes por la negativa de Teherán a sentarse en la mesa si Washington no levantaba primero el embargo a sus puertos y a la navegación comercial. Fuentes diplomáticas pakistaníes han confirmado que Aragchi, que desde el principio negó que fuera a reunirse con los estadounidenses, ha partido hacia Omán y Rusia para continuar con su gira.

Pocas horas después de la partida de la comitiva iraní, el propio Trump confirmaba la cancelación del viaje de sus hombres de confianza, Steve Witkoff y Jared Kushner, en una llamada con Fox News. “Hace un rato hablé con mis colaboradores que se estaban preparando para partir, y les dije: 'No, no van a hacer un vuelo de 18 horas para ir allí'”, ha relatado el presidente, insistiendo en su posición de fuerza.

Nosotros tenemos todas las cartas, ellos no tienen ninguna"

La presión interna y el coste de la guerra

Este nuevo desencuentro diplomático se produce en un momento delicado para Donald Trump. La guerra en Irán, que el presidente vaticinó que duraría “entre cuatro y seis semanas”, cumple ya dos meses sin un final a la vista. La situación está teniendo un impacto directo en la economía, con el precio de la gasolina en constante aumento y el barril de petróleo Brent situado en los 100 dólares, una mala noticia con las elecciones legislativas de mitad de mandato en el horizonte de noviembre.

EFE El presidente de Estados Unidos, Donald Trump

La gestión del conflicto está pasando factura a la popularidad del presidente. Según la media de encuestas de The New York Times, su índice de desaprobación ha alcanzado el 58%, el nivel más alto de su segundo mandato, frente a un escaso 39% de aprobación. Este desgaste está siendo aprovechado por los demócratas, que buscan convertir los comicios en un referéndum sobre su presidencia, mientras algunas figuras influyentes del trumpismo, como Tucker Carlson, han comenzado a mostrarse críticos.