Trump se burla del "desastre" de los caucus del Partido Demócrata en Iowa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que los caucus celebrados por el Partido Demócrata en Iowa son un "desastre sin paliativos", después de que la difusión de los resultados tuviesen que ser aplazado por "incoherencias" en los datos.

"No funciona nada, como cuando ellos gobiernan el país", ha dicho Trump, que se considera "la única persona que puede proclamar una gran victoria en Iowa" tras las votaciones del lunes. No en vano, su candidatura recibió un abrumador respaldo (97 por ciento) entre los simpatizantes del Partido Republicano.

Los caucus o asambleas vecinales de Iowa son la primera cita del largo y complejo proceso de primarias en el seno del Partido Demócrata para designar al candidato que se enfrentará al actual presidente en las elecciones de noviembre de 2020.

Los resultados debían haberse conocido el lunes por la noche o ya en la madrugada del martes, pero el Partido Demócrata ha optado por aplazar su difusión por unos problemas que no han especificado. El equipo del senador Bernie Sanders ha difundido datos no oficiales que le sitúan en cabeza, por delante del alcalde de South Bend (Indiana), Pete Buttigieg, que habría quedado segundo.

The Democrat Caucus is an unmitigated disaster. Nothing works, just like they ran the Country. Remember the 5 Billion Dollar Obamacare Website, that should have cost 2% of that. The only person that can claim a very big victory in Iowa last night is “Trump”.