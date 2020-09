Trump anunciará su candidato a juez del Tribunal Supremo este sábado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado hoy a través de su cuenta de Twitter que el próximo sábado va a dar a conocer al nuevo candidato que va a reemplazar a la jueza de Tribunal Supremo, Ruth Bader Gingsburg, que falleció el pasado viernes a causa de un cáncer de páncreas.

Trump ha explicado en su red social que será el sábado, en una rueda de prensa en la Casa Blanca, cuando haga el anuncio. De momento no se conoce la hora a la que tendrá lugar dicha rueda de prensa.

I will be announcing my Supreme Court Nominee on Saturday, at the White House! Exact time TBA.