Trump anuncia un bloqueo naval a Irán por negarse a reabrir el estrecho de Ormuz: "Otros países se sumarán"

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado con efecto inmediato el inicio de un bloqueo naval a todos los buques que intenten entrar o salir del Estrecho de Ormuz. La decisión llega después de que, según Trump, Irán incumpliera su promesa de abrir esta vía marítima internacional, una situación que ha generado "ansiedad, trastornos y sufrimiento a muchas personas y países". La tensión se produce en un momento delicado en las relaciones entre Estados Unidos e Irán, que recientemente mantuvieron conversaciones sin acuerdo en Pakistán.

Fracaso en las negociaciones

Trump ha desvelado que la medida se toma tras el fracaso de una reunión de casi 20 horas en Islamabad entre representantes de ambos países. En el encuentro, mediado por altos cargos de Pakistán, participaron el vicepresidente JD Vance, el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner por parte de EEUU, y Mohammad-Bagher Ghalibaf, Abbas Araghchi y Ali Bagheri como representantes iraníes. Aunque se alcanzó un acuerdo "sobre la mayoría de los puntos", uno de ellos fue innegociable.

Irán no está dispuesto a renunciar a sus ambiciones nucleares"

EFE El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, en un discurso televisado antes de partir de Islamabad, Pakistán

El punto crucial que ha dinamitado el posible acuerdo ha sido el programa nuclear iraní. Según desveló el propio Trump, el principal escollo fue que "Irán no está dispuesto a renunciar a sus ambiciones nucleares". Trump ha afirmado que, aunque se lograron avances, "todos esos puntos no importan comparado con permitir que la energía nuclear esté en manos de un pueblo tan volátil". Ha reiterado su postura con firmeza: "Irán nunca tendrá un arma nuclear", una advertencia que mantiene "desde el principio, hace muchos años". El desenlace de las negociaciones ha avivado el debate sobre la posibilidad de un conflicto armado, como analizan algunos expertos.

"Extorsión mundial"

Como respuesta, la Armada de los Estados Unidos no solo bloqueará el estrecho, sino que también tiene órdenes de buscar e interceptar cualquier embarcación en aguas internacionales que "haya pagado un peaje a Irán". Trump ha calificado la situación de "extorsión mundial" y ha asegurado que "los líderes de los países, especialmente los de Estados Unidos, jamás se dejarán extorsionar". Además, ha anunciado el inicio de operaciones para destruir las minas que los iraníes supuestamente colocaron en los estrechos.

Cualquier iraní que nos dispare, o a embarcaciones pacíficas, será destruido"

EFE El presidente de Estados Unidos, Donald Trump

Trump acusa a Irán de violar "todas las leyes" y de mantener la incertidumbre en la zona al sugerir que "puede que haya una mina por ahí". El exmandatario ha lanzado una dura advertencia: "Cualquier iraní que nos dispare, o a embarcaciones pacíficas, será destruido". Sostiene que Irán es consciente de cómo terminar con esta crisis, que según él "ya ha devastado su país".

Llamada a una coalición internacional

El expresidente estadounidense prevé que "otros países se sumarán a este bloqueo" para no permitir que Irán "se beneficie de este acto ilegal de extorsión". Según Trump, el objetivo de Teherán es "dinero y, lo que es más importante, quieren armas nucleares". Finalmente, ha lanzado una última amenaza, asegurando que las Fuerzas Armadas de EEUU están "completamente preparadas" para "acabar con lo poco que queda de Irán" en el momento oportuno, una mala noticia para la estabilidad mundial que confirma la escalada del conflicto.