Trump amenaza con responder con fuerza abrumadora los ataques de Irán contra EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó hoy con responder con "una fuerza grande y abrumadora" a cualquier ataque de Irán contra objetivos estadounidenses.

"La muy ignorante e insultante declaración de Irán hecha pública hoy solo muestra que no entienden la realidad. Cualquier ataque por parte de Irán contra cualquier estadounidense será respondido con una fuerza grande y abrumadora. En algunas áreas, abrumadora significa erradicación", afirmó Trump en Twitter.

Iran leadership doesn’t understand the words “nice” or “compassion,” they never have. Sadly, the thing they do understand is Strength and Power, and the USA is by far the most powerful Military Force in the world, with 1.5 Trillion Dollars invested over the last two years alone.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 de junio de 2019

....The wonderful Iranian people are suffering, and for no reason at all. Their leadership spends all of its money on Terror, and little on anything else. The U.S. has not forgotten Iran’s use of IED’s & EFP’s (bombs), which killed 2000 Americans, and wounded many more... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 de junio de 2019

....Iran’s very ignorant and insulting statement, put out today, only shows that they do not understand reality. Any attack by Iran on anything American will be met with great and overwhelming force. In some areas, overwhelming will mean obliteration. No more John Kerry & Obama! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 de junio de 2019

La tensión se ha incrementado entre Washington y Teherán desde el derribo la semana pasada de un dron estadounidense en el golfo Pérsico por parte de Irán, según mantiene Estados Unidos.