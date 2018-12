Trump amenaza con cerrar la frontera con México de no lograr fondos para el muro

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha amenazado con cerrar "por completo" la frontera con México si los demócratas no incluyen en el presupuesto una partida para financiar su muro, un desacuerdo que ha provocado el cierre parcial de la Administración.

"Nos veremos forzados a cerrar la frontera sur por completo si los demócratas obstruccionistas no nos dan el dinero para terminar el muro y también para cambiar nuestras ridículas leyes migratorias que someten a nuestro país", escribió Trump en su cuenta de Twitter.

....The United States looses soooo much money on Trade with Mexico under NAFTA, over 75 Billion Dollars a year (not including Drug Money which would be many times that amount), that I would consider closing the Southern Border a “profit making operation.” We build a Wall or.....