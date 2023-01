El Tribunal Supremo de Brasil ordena al Ejército desmantelar los campamentos bolsonaristas en 24 horas

El Tribunal Supremo de Brasil urge al Ejército a que en un plazo máximo de 24 horas desmantele todos los 'campamentos bolsonaristas' que se extienden por todo el país después de que este domingo cientos de seguidores del ex presidente brasileño asaltaran las sedes del propio tribunal, del Congreso y de la Presidencia. Una situación que ha contado con la condena unánime de la comunidad internacional.

Respecto a esto, el magistrado Alexandre de Moraes ha señalado la importancia de que estos campamentos sean desmantelados, según la Policía vaya arrestando a "todos aquellos manifestantes que aún queden en las calles". Por el momento, según ha informado el ministro de Justicia en un tuirt, llevan 400 detenidos.

"Nada justifica la existencia de campamentos de terroristas, financiados con la complacencia de autoridades civiles y militares de forma totalmente subversiva y sin respeto alguno hacia la Constitución", señala Moraes. De la misma manera, el magistrado ha advertido de que los comandantes y altos cargos de las Fuerzas Armadas, la Policía y el Ministerio de Defensa serán llevados ante la Justicia si estos campamentos siguen en pie.

Bolsonaro niega cualquier tipo de responsabilidad en lo ocurrido

Después del asalto de las instituciones brasileñas de este domingo, varios congresistas han comenzado a recabar los apoyos necesarios para instaurar una comisión parlamentaria tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados para investigar la implicación del expresidente Jair Bolsonaro en estos actos.

Al estilo del comité en Estados Unidos que durante este último año investigó el grado de implicación del expresidente Donald Trump en el asalto al Capitolio, la senadora de Unión Brasil Soraya Thronicke ha propuesto ya por los cauces pertinentes la apertura de una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI).

La propuesta de Thronicke, rival de Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva en la primera vuelta de las elecciones, ya ha sido respaldada por otros senadores como Humberto Costa, del Partido de los Trabajadores (PT); Randolfe Rodrigues de Red; y Eliziane Gama, de Ciudadanía, detalla el diario 'O Globo'.

Por su parte, el diputado del PT Rogério Correia ha anunciado en Twitter que también llevará a cabo una propuesta similar dentro de la Cámara. "¡Voy a proponer una CPI del golpe!", ha escrito en la citada red social.

"Solo con Bolsonaro preso tendremos paz y democracia. Sin descanso hasta que esto no suceda. Me expresaré permanentemente en este sentido durante mi mandato. Desde ya me comprometo a solicitar una CPI sobre estos acontecimiento", ha escrito Correia, quien necesitará para este fin al menos 171 apoyos entre los 513 escaños de la Cámara.

Ante estos hechos, Bolsonaro se ha desentendido y ha negado cualquier tipo de responsabilidad en lo ocurrido, tal y como han venido denunciando desde el gabinete del presidente Lula. El ministro de Justicia, Flávio Dino, ha recordado que el expresidente ha protagonizado una "transición conflictiva" al no reconocer los resultados de las elecciones y defender supuestas teorías de fraude.

Por otro lado, miles de seguidores del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro asaltaron el domingo las sedes del Congreso Nacional, el Palacio de Planalto y el Tribunal Supremo en Brasilia, tras varios meses de movilizaciones y protestas violentas por su descontento con el triunfo en las urnas de Luiz Inácio Lula da Silva.

Como consecuencia de estos ataques, el presidente Lula ha decretado la intervención federal de Brasilia para asumir las competencias de seguridad, recalcando que los "vándalos fascistas" que originaron el caos serán "perseguidos" y "castigados".