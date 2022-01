Un trágico incendio causa al menos 19 muertos en el Bronx de Nueva York, 9 de ellos niños

Un incendio declarado este domingo en un edificio de viviendas de El Bronx causó al menos 19 muertos, incluidos nueve niños, y se convirtió en uno los más trágicos registrados en la historia reciente de Nueva York. "Hoy hemos perdido a 19 de nuestros vecinos. Es una tragedia más allá de toda medida", dijo el alcalde de la ciudad, Eric Adams, que pidió orar por los fallecidos y, en especial, por los nueve menores muertos en el suceso.

El balance de muertes aún podría aumentar, ya que las autoridades hablaron en un primer momento de más de 30 heridos muy graves, de un total superior a 60, en su mayoría por inhalación de humos. Ya antes de que se anunciase el número de fallecidos, Adams había avanzado a los periodistas que las cifras eran "horribles" y que este iba a ser "uno de los peores incendios" que se recuerdan.

El fuego se declaró alrededor de las 11 de la mañana en un apartamento situado en el segundo piso del edificio, una torre de 19 plantas con 120 viviendas. Según el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), sus efectivos llegaron tres minutos después de que saltase la alarma y se encontraron ya con humo extendiéndose por todo el edificio, una situación muy poco habitual, tal y como apuntó el jefe del cuerpo, Dan Nigro.

Aunque la causa del fuego aún se desconoce, el responsable apuntó que la puerta del apartamento donde se inició estaba abierta y ello alimentó las llamas y facilitó que el humo se moviese rápidamente. Los bomberos encontraron a víctimas "en todos los pisos", muchas en parada cardíaca y respiratoria, según dijo Nigro a los periodistas.

En total, más de 200 efectivos participaron en las tareas de extinción de un incendio, que según este veterano bombero tiene muy pocos precedentes en la ciudad. Nigro lo comparó con el fuego registrado en 1990 en el club Happy Land, en el que perecieron 87 personas y que es la mayor tragedia de este tipo en la historia reciente de Nueva York.

El peor incendio del que hay registro en la Gran Manzana tuvo lugar en 1911 en una fábrica del sur de Manhattan en la que murieron 146 personas. "Las cifras son horribles", apostilló Adams, que hoy vivió el primer gran drama de su mandato como alcalde, que comenzó el 1 de enero.

El de hoy es el segundo gran incendio que Estados Unidas registra esta semana, después del que se vivió el miércoles en un edificio residencial de Filadelfia, en el que murieron doce personas, entre ellos ocho niños. En El Bronx, numerosos residentes fueron evacuados por los bomberos a través de las ventanas del edificio, tal y como pudo verse en imágenes publicadas en las redes sociales y según contaron varios supervivientes a medios locales.

"Estaba gritando: ¡ayúdeme! ¡por favor vengan a por nosotros!", relató a The New York Times Wesley Patterson, un hombre de 28 años que vive en el tercer piso del edificio incendiado y que fue rescatado por los bomberos con una escalera cuando su vivienda estaba llena de humo. Cristal Díaz, otra residente, dijo al New York Post que cuando empezó a oler humo colocó toallas mojadas en la puerta: "No sabíamos qué hacer. Miramos por las ventanas y vimos todos los cadáveres que estaban sacando con sábanas".

"Estoy horrorizada por el devastador incendio en El Bronx hoy. Mi corazón está con los seres queridos de todos aquellos que trágicamente hemos perdido, con todos los afectados y con nuestros heroicos bomberos", dijo a través de Twitter la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul.