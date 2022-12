Tomás Alcoverro augura un 2023 crucial para Palestina y ve más cerca la paz

Rosa Díaz

El experto en Oriente Medio Tomás Alcoverro es un periodista pesimista, tal como él mismo confiesa en el libro que acaba de editar, "Todo por decir", pero ello no le impide ver los signos esperanzadores cuando se presentan ante él y ahora está convencido de que "las cosas están cambiando" y la paz puede llegar pronto a Palestina.

En una entrevista con EFE, el corresponsal occidental que más tiempo lleva en la zona ha augurado que 2023 puede ser un año histórico porque "las cosas están cambiando mucho" y Palestina puede alcanzar la paz en un periodo relativamente corto, "aunque sea una paz no oficial".

"Las nuevas clases dirigentes del Golfo quieren tener relaciones con Israel y esto va a provocar cambios importantes en un conflicto que hasta ahora tenía dividido a los países árabes", afirma Alcoverro.

"Se están produciendo grandes cambios -ha añadido-. Marruecos y Egipto ya tienen relaciones con Israel y ahora las quieren tener los países del Golfo".

"Los nuevos dirigentes están decididos a tomar medidas para normalizar la situación de la zona, aunque el sentimiento popular sigue siendo propalestino y el pueblo no está de acuerdo con las decisiones que están tomando sus líderes", ha puntualizado.

Un descontento popular que "no es relevante", según Alcoverro, porque "en estos países los dirigentes no escuchan al pueblo".

El periodista, nacido en Barcelona en 1940, reconoce que cuando empezó en esta profesión no se podía imaginar que los problemas de Oriente Próximo tendrían tan mala evolución, pero, "tras cincuenta años en los que los propalestinos han perdido muchas guerras, ha llegado un momento en el que la paz es una necesidad vital".

"Yo soy, gracias a Dios, pesimista -ha afirmado, sin sombra de ironía-. Ser pesimista en Oriente Medio es bueno, porque, de lo contrario, se generan fácilmente grandes ilusiones, como las de la llamada Primavera Árabe, que luego conllevan grandes frustraciones".

Por ello, ahora plantea este giro del conflicto palestino sin grandes expectativas, como "una realidad objetiva", que no será necesariamente buena para todo el mundo, "pero será así".

Tomás Alcoverro también es pesimista sobre la situación del periodismo, "en el que cada vez hay más precariedad".

Tal como recuerda en su libro, él llegó a Beirut (Líbano) en 1970, cuando ser corresponsal "era un trabajo bien pagado que, además, te permitía viajar, en una época en la que muy poca gente viajaba".

Ahora, la información internacional la hacen periodistas "freelance" que "viajan con facilidad pero tienen muchas dificultades para cobrar y vivir de su trabajo".

A pesar de que fue durante un tiempo corresponsal en París y en Atenas, las dos ciudades que lleva en el corazón son su Barcelona natal y su Beirut de adopción.

Todo tiene sus pros y sus contras, y Alcoverro conoce muy bien tanto los de Oriente como los de Occidente, pero en este libro se detiene más en las contradicciones íntimas.

"Todo por decir", precisa, "no son exactamente unas memorias serias y convencionales, sino más bien un libro de emociones" en el que las vivencias fluyen a partir de la conversación que mantiene con su amigo Plàcid Garcia-Planas, redactor jefe de Internacional de La Vanguardia, periódico para el que Alcoverro empezó a trabajar en 1964.

En la portada del libro aparece la foto de un joven Alcoverro de 32 o 33 años, en una azotea de la capital del Líbano, con un fusil kalashnikov en las manos.

"Yo soy pacifista -aclara- pero esta fotografía me emociona porque me la hizo un amigo cuando la guerra de Líbano acababa de empezar y nadie se imaginaba que sería tan larga".

En los setenta, el kalashnikov "era el arma de los pobres, de los palestinos, de los prosirios, de los revolucionarios...", comenta sobre la impactante imagen.

Aquella fotografía significaba hace cincuenta años cosas que ahora cuestan entender porque todo ha cambiado mucho desde que aquel joven periodista se instaló en la parte musulmana de Beirut, enviado por su periódico, y se quedó para siempre.

La vida de Alcoverro es, entre otras muchas cosas, la vida de un corresponsal, una profesión que ahora ve "en vías de extinción".

"He tenido suerte de haber sido corresponsal durante tantos años y haber construido una vida con mi trabajo, pero lo que de verdad me hubiera gustado es ser escritor", confiesa el autor de "Todo por decir" y de otros siete libros, y que, a pesar de todo, no se considera escritor sino un periodista que siempre ha intentado añadir valor literario a sus artículos.