El testimonio de dos venezolanas en España: “El sueldo que percibe la gente no alcanza para subsistir”

En Venezuela no está el horno para bollos. Lo saben bien Jeisa y Luz, dos jóvenes del país sudamericano que llegaron a España hace en torno a tres años, ante la creciente inseguridad que vive su país natal. No dudan en dar su apoyo a Guaidó: “Estamos en contra de Maduro. Nos marchamos por la inseguridad que ha generado su gobierno. En Venezuela hay mucha escasez y problemas que impiden que el país crezca.”

El negocio de la hermana de Jeisa, por ejemplo, está en quiebra, al no poder proveer a sus clientes de materia prima: “el sueldo que percibe la gente no alcanza para subsistir. Es bastante duro y complicado”, lamenta la venezolana.

Además, ambas han relatado la persecución que existe por parte del Gobierno: “Nos hemos sentido en cierta manera perseguidas, porque te obligan a acudir a las marchas en favor de Maduro, sobre todo si trabajas en algunos de los Ministerios. Te hacen alistarte para asistir a estas concentraciones, y mucha gente por miedo a perder su trabajo no tiene más remedio que firmar. Mucha gente incluso ha sido despedida por no poder asistir a las marchas por algún tipo de enfermedad, porque no se lo creen.”

Pese a los recursos con los que cuenta el país, nuestras protagonistas reconocen con tristeza que “Venezuela está marcada por la inseguridad. Francamente, no es el mejor momento para visitarlo.”

Ni Jeisa ni Luz han regresado aún a su país: “No creo que regresemos en una buena temporada, porque es muy caro. Mi madre murió en septiembre y ni siquiera pude ir al sepelio”, recuerda Luz.