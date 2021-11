Tensión en la frontera entre Polonia y Bielorrusia: más de 2.000 inmigrantes intentan cruzar hasta la UE

Más de 2.000 inmigrantes intentan cruzar la frontera con Polonia en la región de Grodno, según informó hoy el Comité Estatal de Fronteras de Bielorrusia. "Más de dos mil refugiados, incluidos mujeres y niños, se encuentran frente a la alambrada en la frontera con Polonia", informó el comité estatal, que aseguró que los inmigrantes irregulares tienen por objetivo llegar a la Unión Europea (UE), ya que "no consideran a Bielorrusia como lugar de destino".

"La situación en la frontera bielorruso-polaca sigue siendo muy tensa", señaló.

La fuente denunció el uso de gas lacrimógeno contra los inmigrantes por parte de los efectivos de las fuerzas de seguridad polacas, de los que están separados por alambre de espino.

Here we go. Kuznica-Bruzgi border crossing between Belarus and Poland. pic.twitter.com/Ka32unWnYi

En las imágenes ofrecidas por el portal bielorruso Zerkalo se ve cómo los policías polacos utilizan aerosoles con gas lacrimógeno para dispersar a aquellos que intentaban cruzar la frontera.

Según informó la agencia oficial bielorrusa, BELTA, la mayoría de los inmigrantes son kurdos, que quieren cruzar a territorio polaco para después instalarse en Alemania.

No obstante, el Ministerio de Defensa polaco ha asegurado en Twitter que los servicios del Ministerio del Interior y Administración, así como militares, "lograron detener el primer intento masivo de cruzar la frontera" De hecho, ahora los inmigrantes "han establecido un campamento en la región de Ku?nica. Están constantemente vigilados por los servicios bielorrusos", asegura.



Por su parte, el ministro de Defensa polaco ha asegurado que "más de 12.000 personas están de servicio en la frontera" y están preparados para "defender la frontera polaca".

Muchos de los refugiados viajan con niños pequeños y carecen de comida, agua y ropa de abrigo, señaló la fuente, cuyas fotos muestran a familias enteras sentadas en torno a hogueras.

Al otro lado de la frontera, cientos de policías polacos provistos de escudos antidisturbios y armas de fuego intentan mantener el orden y evitar la entrada de los inmigrantes.

Ante la imposibilidad de cruzar a territorio polaco, a última hora de la tarde, según aumentaban las temperaturas, los inmigrantes montaron tiendas de campaña en la linde del bosque frente a la frontera.

Una columna con varios miles de inmigrantes se dirigió esta mañana por carretera a dicho puesto fronterizo sin que la policía bielorrusa hiciera nada para evitarlo.

"La indiferencia y el trato inhumano de las autoridades polacas empujó a los refugiados a ese acto de desesperación", informó el comité fronterizo en su canal de Telegram.

Los países vecinos de Bielorrusia - Polonia, Letonia y Lituania- han declarado el estado de emergencia en los últimos meses debido al dramático aumento de la inmigración irregular procedente de territorio bielorruso. De hecho, el ministro de Relaciones Exteriores de Lituania ha estado en contacto con el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, alegando que la tensión en la frontera entre la UE y Bielorrusia, pidiendo además imponer sanciones en los aeropuertos bielorrusos.

Foreign Minister of #Lithuania ???? @GLandsbergis spoke ?? with @JosepBorrellF, and discussed the escalating tension on the #EU - #Belarus border. According to the minister, the EU must impose sanctions against airports in Belarus. ?? https://t.co/BTcl5ntuHvpic.twitter.com/ZPMdON9Ako