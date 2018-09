Tardà: el referéndum no es una solución si no contempla la independencia

El portavoz parlamentario de ERC, Joan Tardà, ha advertido hoy de que el referéndum de autogobierno en Cataluña que propone el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no será una solución si no recoge "el anhelo" de los catalanes independentistas, que ha cifrado en un 50 % de la población.

En declaraciones en el Congreso antes de la Junta de Portavoces, Tardà ha asegurado que la solución para el conflicto en Cataluña es "un referéndum en el que ambas partes se sientan interpeladas", tanto los soberanistas como los que no lo son.

Tardà ha reclamado a Sánchez "rigor intelectual y político" para que no use de manera "torticera" la lógica que ha reconocido en el propio Congreso, según la cual si los independentistas no pueden imponer su solución al 50 % no independentista "de igual manera, el 50 % de autonomistas no puede imponer la suya".

Por lo que respecta a la invitación de la presidenta del Congreso, Ana Pastor, para que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, comparezca en el Parlamento, Tardà ha indicado que será el Gobierno catalán el que tendrá que tomar una decisión.

Pero en todo caso, considera que "cuando uno cree que sus posiciones son legítimas y democráticas debe expresarlas en todas partes".

Además, ha instado a mantener un diálogo "franco y sincero" que tenga como objetivo una resolución democrática del problema, y se ha mostrado convencido de que lo habrá siempre que se "juegue limpio desde el punto de vista intelectual y político", como le ha pedido a Sánchez.

"La lógica de Sánchez no puede ser de quita y pon", ha insistido para volver a reclamar una solución que cuenta con la mitad de población independentista.