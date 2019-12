Sturgeon pide formalmente a Johnson un nuevo referéndum de independencia en Escocia

La ministra principal de Escocia, la nacionalista Nicola Sturgeon, ha presentado este jueves al jefe del Gobierno británico, el conservador Boris Johnson, la propuesta formal para que acceda a negociar un nuevo referéndum de independencia del Reino Unido.

En una comparecencia en Bute House, la residencia oficial del ministro principal en Edimburgo, Sturgeon ha afirmado que los resultados de los nacionalistas escoceses en las elecciones del 12 de diciembre –que ganaron 48 de 59 escaños en Escocia– le otorgan el "mandato democrático" de celebrar un segundo plebiscito a finales de 2020. "Escocia dejó muy claro la semana pasada que no quiere que un Gobierno conservador dirigido por Boris Johnson nos saque de la Unión Europea", ha afirmado. Sturgeon ha explicado que este será el resultado inevitable tras la mayoría absoluta lograda por los conservadores.

“We are a nation, no better or worse than any other... as a nation, our future, whatever we choose that to be, must be in the hands of people that live here”



