El sospechoso del atropello de Wisconsin llevaba tres días en libertad condicional tras el pago de una fianza

La Policía ha identificado al sospechoso del atropello ocurrido este domingo en Wisconsin en un desfile navideño. Se trata de Darrell Brooks, un hombre de 39 años, detenido horas después del suceso, originario de la región y que llevaba escasos días en libertad condicional tras haber pagado una fianza. Una información que ha sido confirmada por fuentes policiales al principal diario de la región, el 'Journal Sentinel' de Milwaukee y de la que también se ha hecho eco la agencia AP.

Brooks había salido en libertad el pasado viernes al haber pagado una fianza de 1.000 dólares y está imputado en tres causas en los últimos dos años, por poner en riesgo la seguridad de otras personas. El pasado 5 de noviembre, el sospechoso se vio implicado en otro atropello. Se trata de un caso de "altercado doméstico" tras el cual, según declaró la víctima, Brooks le siguió con el coche y le atropelló en una gasolinera. Pero dos semanas después de lo ocurrido, el detenido pagó la fianza y salió en libertad.

La Policía descarta que se trate de un atentado terrorista

En cuanto a la motivación para el atropello, el jefe del Departamento de Policía de Waukesha, Dan Thompson, aseguró este lunes en una conferencia de prensa que "no existe ninguna prueba de que este sea un incidente terrorista". Desde el diario, 'The Washington Post', citan una fuente de seguridad y apuntan que Brooks estaba huyendo de una pelea con navajas, una versión que, por el momento, no ha confirmado la Policía.

Según Thompson, Brooks aceleró saltándose las vallas colocadas para el evento haciendo caso omiso de las advertencias de los agentes desplegados. El jefe de Policía explicó que un oficial intentó neutralizarlo abriendo fuego contra él, en mitad del atropello, pero debido a la multitud congregada por el desfile tuvo que dejar de disparar para evitar víctimas por los tiros. Ese agente ha sido dado de "baja administrativa". Finalmente, Brooks fue arrestado por la policía no lejos de la zona donde tuvo lugar el incidente.

Las autoridades adelantaron que van a presentar cinco cargos de homicidio intencionado en primer grado contra el sospechoso, que se arriesga a pasar el resto de su vida en la cárcel, ya que en Wisconsin este tipo de delito está penado con cadena perpetua.

El atropello masivo tuvo lugar sobre las 16.39 hora local (22.39 hora GMT) del domingo, en Waukesha (Wisconsin, EE.UU.), y ha dejado, por el momento, 5 muertos y 48 heridos. El autor del arrollamiento, un hombre que conducía un todoterreno rojo, derribó varias vallas colocadas para el desfile y embistió a la multitud, atropellando a decenas de personas, muchas de ellas menores de edad.

En ese momento, grupos de danza, bandas de música escolares y políticos desfilaban por la Main Street, de Waukesha, un suburbio de Milwaukee, después de que esta marcha navideña fuera suspendida el año pasado por la pandemia. Los fallecidos son cuatro mujeres y un hombre, y sus edades oscilan entre los 52 y los 81 años.

Las 'abuelas bailarinas de Milwaukee' y varios menores entre las víctimas

El grupo The Milwaukee Dancing Grannies (Las abuelas bailarinas de Milwaukee), que en el instante del atropello estaba desfilando, confirmó en su página de Facebook que varias de sus miembros perdieron la vida en el incidente. "Nuestro grupo estaba haciendo lo que le gusta, actuando frente a multitudes en un desfile para poner sonrisas en las caras de personas de todas edades, alegría y felicidad", indicaron en un comunicado, en el que señalaron que las fallecidas eran "abuelas apasionadas" por su labor, sin precisar su número.

Asimismo, entre los heridos hay muchos menores, al menos 18 y algunos de ellos en estado crítico. El Hospital Infantil de Wisconsin, que solo atiende a pacientes pediátricos, indicó este lunes en su página de Facebook que ha atendido a al menos 18 menores, de entre 3 y 16 años. Por el momento, se desconoce si hay más niños o adolescentes ingresados en otros centros sanitarios del área.

En una rueda de prensa, médicos del Hospital Infantil de Wisconsin detallaron que las heridas de los menores atendidos van desde abrasiones faciales y huesos rotos a lesiones graves en la cabeza. Seis de los pacientes fueron operados anoche, mientras que otros dos lo están siendo este lunes, y dos han sido dados de alta. Diez de los menores se encuentran en la unidad de cuidados intensivos: Seis de ellos están muy graves, tres graves y uno, estable.