La sorprendente y triste historia de una mujer que tiene alergia al agua después de ser madre

La historia de Cherelle Farrugia, una chica de 26 años de Gales, es sorprendente y triste. Según explica el diario británico 'The Sun', la joven sufre una rarísima alergia incurable. La urticaria acuagénica, alergia al agua. Una enfermedad extremadamente rara, de la que tan solo se conocen unos cuarenta casos en todo el planeta tierra y cuyas causas y posible cura son totalmente desconocidas por el momento.

La tragedia de Cherelle comenzó con una alegría, el nacimiento de su pequeña hija. A partir de ahí, comenzó un auténtico calvario para la joven madre, como explicaba ella misma al diario británico 'The Sun': "Nunca había tenido ningún problema con el agua hasta que tuve a mi hija. Después del parto, la primera vez que me bañé, me surgió una terrible erupción en el cuerpo". Estos sarpullidos tan desagradables aparecen en diversas partes del cuerpo, como los hombros, el estómago, la espalda, el pecho, las piernas, el cuello y a veces incluso en la cara.

Este incidente le provocó un miedo profundo a salir de casa, especialmente en los días de lluvia: "Tuve varios ataques de pánico y acabé acostumbrándome a vivir en interiores".

Al principio los médicos no eran capaces de identificar qué le pasaba y llegaron a sugerirle que cambiara de jabón, de esponja o de toalla, pero las erupciones continuaron, convirtiendo la vida de la joven Cherelle en un auténtico calvario diario.

Hasta que decidió acudir a un alergólogo privado que fue el que finalmente cambió su vida, al diagnosticarle esa urticaria acuagénica, esa alergia al agua. "Le di las gracias a Dios porque por fin había encontrado a alguien que realmente me entendía".