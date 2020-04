La sorprendente forma con la que el Ejército de EE.UU. detecta a los contagiados por coronavirus

La prevención está siendo, sin duda alguna, uno de los factores fundamentales en la lucha contra el coronavirus. Adelantarse, y descubrir los casos de personas contagiadas para poder aislarlas y evitar que sigan infectando, es fundamental. Para ello, la realización de test masivos es una de las estrategias de los países en la lucha contra la COVID-19.

Existen muchas formas de llevar a cabo estos test masivos. Son conocidos los casos de Galicia y Canarias, donde se han popularizado los puntos públicos en los que, sin bajarte del coche, hacen test de manera masiva. Algo que se ha importado desde los países asiático, y en particular de Corea del Sur. El país surcoreano se ha erigido en modelo a seguir en la prevención de esta pandemia. Desde el inicio, de la que por aquel entonces era una epidemia localizada en una región de China, se tomaron muy en serio el virus, impusieron una serie de medidas de distanciamiento social y comenzaron a realizar test masivos a la población.

Esto continúa a día de hoy. Y esta semana se popularizaba una instantánea del ejercito estadounidense en Corea del Sur haciendo el conocido como “test del vinagre”. Una guarnición de las tropas americanas que trabaja en la ciudad de Daegu está realizando esas “pruebas de olor al azar” al toda aquella persona que acude a la recinto militar. Las pruebas, cuya finalidad muy es de detectar la pérdida de los sentidos del olfato y el gusto, se han convertido en algo básico al ser uno de los síntomas iniciales en los contagiados por coronavirus.

Vinegar will help us #KILLtheVirus! https://t.co/DANbom6Jnm pic.twitter.com/NBrhfOi6NS