Senado aprueba comparecencia de Sánchez sobre migración,"imposible" por viaje

La Diputación Permanente del Senado ha aprobado hoy la petición de comparecencia en periodo extraordinario, es decir, antes del 31 de agosto, del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para hablar sobre crisis migratoria a pesar de que es "imposible" que acuda al encontrarse de viaje por Iberoamérica.

La petición, hecha el pasado 2 de agosto por el PP y que hoy se ha debatido en la Cámara alta, ha salido adelante por 21 votos a favor (del PP y Ciudadanos) y 8 en contra (PSOE).

El resto de partidos no han participado en la votación al opinar que era una forma de "instrumentalizar" la Cámara alta por parte del PP y suponía votar algo "imposible".

El portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, ha explicado al término del debate que no han retirado la petición de comparecencia para que no pareciera "un cambio de criterio" en su intención de que Sánchez explique la crisis migratoria que "sufre España"; ha añadido que no se "busca conflicto" en este asunto que es una "prioridad absoluta".

Cosidó ha anunciado que la semana que viene registrarán de nuevo la petición de que Sánchez vaya al Senado a explicar la política migratoria del Ejecutivo.