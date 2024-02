Seis ministros se unen a la manifestación en apoyo al pueblo palestino y contra Israel

Cristina Lladó

Seis ministros del Gobierno han recorrido este sábado las principales avenidas de Madrid en apoyo del pueblo palestino y para reclamar en fin del genocidio junto a miles de personas que también han pedido sanciones y la ruptura de relaciones con Israel.

Convocada por sindicatos, organizaciones humanitarias, vecinales y sociales bajo el lema Libertad para Palestina. No a la impunidad. Fin a la masacre, la manifestación ha reunido, según los organizadores, a unas 15.000 personas que han recorrido el trayecto entre la estación de Atocha y la Puerta del Sol, pasando por Cibeles.

Banderas y pañuelos palestinos y lemas como Dónde están, no se ven, las sanciones a Israel, No es una guerra, es un genocidio y Eran hospitales, no bases militares han retumbado por todo el Paseo del Prado y la calle Alcalá.

Organizados tras la pancarta principal, los grupos y partidos participantes se han manifestado por separado y portando sus propias pancartas.

Así, el PSOE caminaba tras el lema Stop a la muerte de civiles. ¡Paz ya! que portaban, entre otros el ministro de Trasporte, Oscar Puente, y la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto.

El ministro, quien llevaba en la mano un pañuelo palestino, ha asegurado que se trata de una manifestación necesaria y que hecha de menos una participación y reacción más activa de la ciudadanía en un momento en que hay que conseguir un alto el fuego inmediato, que cesen las agresiones a inocentes y se lleve a cabo un proceso para que Israel y Palestina puedan vivir en paz.

Lo importante es que el Gobierno tiene una posición común y el presidente defiende una posición valiente y decidida, ha subrayado.

Frente a ellos, un grupo de chicas palestinas coreaba con un pequeño megáfono Ya queremos ver, que Pedro Sánchez cierra la embajada de Israel o Nosotras sí tenemos otro plan, el nazi Netanyahu al Tribunal Penal.

Un poco más atrás, con una pancarta con lema ¡Alto el fuego ya! Palestina libre con grandes letras rosa, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, encabezaba el grupo de Sumar, acompañada de los cuatro ministros de su grupo: Ernest Urtasun, Sira Rego, Mónica García y Pablo Bustinduy.

En declaraciones antes de sumarse a la marcha, Díaz ha pedido parar la auténtica barbarie que se está cometiendo con el pueblo palestino y exigido sanciones hacia Israel por vulnerar los derechos humanos en Gaza.

Exigimos a la comunidad internacional que haga más, y también instamos a que desde el Gobierno de España nos comprometamos más, porque es imprescindible acabar ya con esta barbarie, ha destacado.

A diez metros de ella, preparándose también para unirse la manifestación se encontraban los miembros de Podemos, con su propia pancarta y encabezados por la ex ministra Ione Belarra, quien coreaba cánticos como Israel asesina, Europa patrocina.

La secretaria general de Podemos ha denunciado también el genocidio que está cometiendo Israel en Palestina y ha pedido que se detenga la venta de armas españolas a Israel y se impongan sanciones.

La manifestación ha avanzado lentamente por el Paseo del Prado hasta llegar frente al monumento a los Caídos por España, donde esperaba 'La Solfónica', un coro nacido en las revueltas del 15-M que ameniza todas las manifestaciones de izquierdas, ha explicado uno de sus miembros, Antolín Pulido, vestido de militar y envuelto en una bandera israelí, que se ha sumado a cantar el himno palestino.

Un poco más allá, Fernando, del Ateneo Republicano de Lavapiés, vendía banderas y pañuelos palestinos a decenas, además de camisetas ilustradas con grandes rodajas de sandía, una imagen utilizada como símbolo de la bandera palestina, cuando está prohibido lucir la bandera roja, negra, blanca y verde.

Dos horas y media más tarde, a su entrada a la Plaza Mayor, buena parte de los manifestantes se han dispersado por los bares y calles colindantes y tan sólo un centenar de persona se ha reunido para escuchar la lectura del manifiesto por parte de los actores Pepe Viyuela y Natalia Dicenta.

A sus espaldas, un grupo de palestinos y musulmanes se ha organizado en otro círculo para corear gritos a favor de la Intifada, y a acusar a quienes leían el texto oficial de la convocatoria de ser representantes del Gobierno, lo que ha devenido en algún enfrenamiento aislado salpicado de acusaciones de colaboracionismo y traición.