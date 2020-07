El secuestrador de un autobús en Ucrania quería que el presidente recomendara un documental de Joaquin Phoenix

Las fuerzas de seguridad de Ucrania han detenido este martes a un hombre armado que secuestró un autobús con trece personas en la ciudad de Lutsk (oeste) y han logrado liberar a todos los rehenes, según ha confirmado el presidente del país, Volodimir Zelenski. "Felicidades a todos los que lucharon todo el día para la liberación de las personas en Lutsk y, de hecho, por sus vidas", ha señalado el mandatario a través de un mensaje publicado en su cuenta en la red social Twitter.

"Todos hemos experimentado y seguido los acontecimiento, hemos preparado planes y los hemos cambiados dependiente de la situación. La vida humana es el valor más importante. No hemos perdido a nadie", ha agregado Zelenski.

El ministro del Interior ucraniano, Arsen Avakov, ha indicado que el terrorista, identificado como Maksim Krivosh, no actuó solo y ha desvelado la detención de un supuesto cómplice en la ciudad de Járkov, según ha recogido el diario ucraniano 'Kyiv Post'. Horas antes de la detención del sospechoso, Zelenski publicó un vídeo para cumplir con una de las demandas del secuestrador, en el que pidió a la población que viera el documental de 2005 'Earthlings', que aborda el uso de animales para alimentos y ropa.

"Todo el mundo debería ver la película de 2005 'Earthlings'", dijo Zelenski en un vídeo de seis segundos publicado en su cuenta en la red social Facebook, así como una serie de comentarios de una cuenta de Twitter que podría ser la de Krivosh.

With all hostages free and the hostage-taker in custody, President Zelensky has deleted the Facebook video of himself complying with the armed man's demand to promote the 2005 film Earthlings featuring narration by Joaquin Phoenix. But here it is for posterity. pic.twitter.com/lPcHB8XD3H