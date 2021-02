SCC anuncia una demanda de responsabilidad patrimonial contra el Govern

Societat Civil Catalana (SCC) ha anunciado este lunes que "coordinará" una demanda de responsabilidad patrimonial contra el Govern por el coste económico que supone para Barcelona los daños causados durante las protestas por la condena del rapero Pablo Hasel.

SCC ha informado este lunes en un comunicado de que la entidad "coordinará una demanda de responsabilidad patrimonial contra el Govern autonómico por su negligencia ante la ola de violencia y vandalismo".

En declaraciones a los medios, su presidente, Fernando Sánchez Costa, ha censurado la "clara negligencia de los responsables políticos, que han dejado a la policía a los pies de los caballos".

"Cataluña está tocando fondo. No merecemos un Govern obsesionado con no disgustar a los antisistema. Gobernar no es dirigir un 'esplai' (un centro de ocio infantil y juvenil), es hacer cumplir la ley democrática que garantiza el progreso económico y el bienestar", ha proseguido Sánchez Costa.

Al tiempo, ha pedido al resto de formaciones políticas que "rompan negociaciones" con la CUP.

Según SCC, "las imágenes de fuego y caos en Barcelona dan la vuelta al mundo y perjudican a millones de catalanes que dependen de las inversiones extranjeras, el turismo y la confianza económica".

Así, esta entidad contraria a la independencia ha abogado por "una gran concertación de la sociedad civil para plantar cara a la ola de disolución y para construir una alternativa social, cívica y económica a la decadencia del 'procés'".