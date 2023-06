Sánchez ve una "mala noticia" para la UE el negacionismo de los partidos de ultraderecha

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado que la existencia de partidos políticos de ultraderecha dentro de la Unión Europea es una "mala noticia" ya que niegan los principales retos que se deben afrontar y tras eludir pronunciarse sobre la nueva entrada de Vox en el gobierno de la Comunidad Valenciana ha urgido a una mayor unidad en Europa.

Durante la presentación de las prioridades de España para la presidencia del Consejo europeo a partir del 1 de julio, Sánchez ha evitado hacer cualquier valoración política sobre la repercusión que puede tener en Europa los pactos de gobierno autonómicos que está negociando el PP y Vox, aunque ha trasladado el peligro que suponen estos movimientos negacionistas dentro de la UE.

Ante la mayor representatividad de fuerzas antieuropeas en la UE, Sánchez ha dejado claro que "es una mala noticia" para Europa y ha recalcado que una de las prioridades que tendrá la presidencia española será reforzar la unidad de la UE ante los desafíos que hay por delante.

"Lo que tenemos que hacer es unirnos... estar mucho más unidos en torno a desafíos comunes. Tener movimientos políticos que cuestionan o niegan esos desafíos como la emergencia climática...es una mala noticia para el conjunto de Europa", ha dicho, al tiempo que ha dejado claro que "la derivada de España, ya tendré ocasión de responderla".

Ha evitado así responder a la nueva conformación de gobierno que están cerrando el PP y Vox en la Comunidad Valenciana en torno a la vicepresidencia del Ejecutivo autonómico y al reparto de las diferentes consellerías y ha recordado que España está ahora inmersa en un proceso electoral y la Junta Electoral Central (JEC) ha puesto "claramente los límites de las intervenciones y de lo que no podemos decir desde instituciones públicas".

No obstante, preguntado por si tuviera que traspasar la presidencia española a un futuro gobierno del PP tras las elecciones del 23 de julio, Sánchez ha reiterado que no es la primera vez que en Europa se celebran elecciones durante un presidencia y ha incidido en que el papel de España "no es imponer expedientes europeos ni debates, sino orientar los ya existentes antes de que termine el semestre".

"La democracia nunca es un problema", ha subrayado al tiempo que ha recordado que el trabajo para abordar este semestre se ha venido acordando con la participación de agentes sociales, políticos y en la comisión mixta de la UE en el Congreso.