Sánchez participará en reunión UE-Balcanes, que no implica reconocer a Kosovo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participará en la cumbre de la UE con los Balcanes del próximo 6 de mayo, aunque eso no implica que la posición de España con respecto a Kosovo haya cambiado.

Fuentes del Ministerio de Exteriores han asegurado este jueves que la asistencia y participación de Sánchez en la reunión no implica ningún cambio en la negativa de España a reconocer la independencia de Kosovo, declarada de manera unilateral en 2008.

La cumbre, que estaba previsto que se celebrara en Croacia, reunirá por videoconferencia a los 27 jefes de Estados y de Gobierno de la UE con los líderes de los Balcanes Occidentales con el objetivo de promover la integración socio-económica de la región.

La última vez que se celebró esta cumbre, en mayo de 2018, el entonces presidente Mariano Rajoy decidió no asistir dado que estaba prevista la participación de Kosovo como un estado más pese a que varios países europeos no lo reconocen como estado.

Kosovo, poblado por una gran mayoría de albaneses étnicos, proclamó en 2008 su independencia de Serbia de manera unilateral y ha sido reconocido como estado independiente por más de cien países, entre ellos Estados Unidos y la mayoría de los socios de la UE salvo España Grecia, Rumanía, Chipre y Eslovaquia.

En aquella ocasión, el entonces portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo aseguró que "la posición del Gobierno en torno a Kosovo es clara, neta y sólida y, junto a otros cuatro países europeos no reconocemos a Kosovo a través de una declaración unilateral de independencia. No lo hemos hecho en el pasado y no lo vamos a hacer en el futuro".

Por ello, Rajoy decidió no acudir a la cumbre para no participar en ningún "acto que suponga un reconocimiento explícito o implícito de Kosovo".EFE