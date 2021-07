Sánchez garantiza "estabilidad" a los inversores de EE.UU. y se autodefine como "un político que cumple"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este miércoles en Nueva York que su Ejecutivo es una garantía de "estabilidad" y "certidumbre" para las inversiones de las empresas y fondos estadounidenses, ya que ofrece "hechos" y "voluntad política", mientras la oposición "grita", y además tiene previsto aprobar este año unos nuevos Presupuestos Generales del Estado.

Así lo ha asegurado durante una entrevista en Reuters en la primera jornada de su gira estadounidense, en Nueva York, y tras reunirse con más de una docena de destacados grupos de inversión y bancos americanos, y mantener encuentros con Michael Bloomberg y o el consejero delegado de BlackRock, Larry Fink.

"Me defino como un político que cumple. Me gustan los hechos y me gusta hacer, y desgraciadamente la oposición solo grita", ha lamentado Sánchez, tras ser preguntado por la bajada del PSOE en los sondeos y la derrota que sufrió el partido en las elecciones autonómicas de Madrid de mayo.

"Nosotros cumplimos, aprobamos las leyes y las reformas y las inversiones y creo que los españoles apreciarán y evaluarán positivamente lo que hicimos en estos años tan difíciles para nuestra historia y para la historia de la historia humana", ha reafirmado, reivindicando también la gestión durante la pandemia.

A este respecto, ha asegurado que tanto Estados Unidos como España pueden sacar de la pandemia la lección de que este tipo de catástrofes es necesario abordarlas "con unidad", para dar una respuesta "eficaz".

Sánchez ha defendido además que la economía española es una de las que más rápido va a crecer en los próximos meses "en el mundo desarrollado", gracias también a las reformas legislativas y los fondos públicos que el Gobierno va a recibir, en el marco del Plan de recuperación.

"No solo vamos a reformar el sistema con las inversiones públicas, sino que vamos a cambiar el marco legislativo", ha destacado, mencionando, por ejemplo, la reforma fiscal, o las relativas a la avanzar en transición ecológica y digitalización de la economía.

A este respecto, ha garantizado que van a entrar en un "periodo de reformas muy intenso", y así se lo ha trasladado a los inversores americanos con los que se ha reunido este miércoles.

Por su parte, los fondos de inversión y bancos se han interesado en concreto por algunas de las reformas que planea el Ejecutivo y que podrían afectar a sus intereses en España, como la ley de vivienda y la posible limitación de los precios de los alquileres, la derogación de la reforma laboral, o la reforma de pensiones; asuntos sobre los que Sánchez les ha trasladado tranquilidad, según fuentes gubernamentales.

A los fondos de inversión Sánchez también les ha garantizado que cuenta con la estabilidad política necesaria para impulsar todas las reformas necesarias, a pesar de gobernar en coalición y con un apoyo minoritario en el Congreso.

"Hasta ahora hemos podido sacar adelante todas las reformas que nos hemos propuesto. Queremos seguir colaborando no solo con nuestros socios de gobierno sino también del Parlamento", ha asegurado, antes de defender que si el año pasado logró sacar adelante los Presupuestos Generales, este año tiene previsto hacer "lo mismo". "La estabilidad y la certidumbre es muy importante para la inversión extranjera", ha recalcado.

En cuanto a las propuestas, Sánchez ha hecho especial hincapié en las relativas a transición ecológica, y ha cuestionado la posición de la Comisión Europea respecto al mercado eléctrico, al entender que sus propuestas pueden resultar "regresivas", en lugar de garantizar una "perspectiva inclusiva y no elitista". "Es fundamental tener en cuenta a los más vulnerables", ha reclamado.

En este sentido, ha señalado que el fondo que está estudiando Europa para luchar contra la pobreza energética es "pequeño". "Necesitamos tener en cuenta que estas políticas podrían resultar regresivas y crear mayor daño a segmentos más vulnerables. Como Gobierno tenemos que proteger a los más vulnerables", ha enfatizado.

Durante su entrevista en Reuters Sánchez también ha sido preguntado por las protestas en Cuba y la posición de España al respecto, si bien no ha querido entrar al detalle y se ha limitado a señalar que España es un actor clave en Latinoamérica, y que trabaja para promover la llegada de vacunas a esta zona.

Tras su entrevista, Sánchez se ha desplazado hasta el icónico edificio Chriysler para inaugurar la nueva Oficina Económica y Comercial de España, en donde ha vuelto a defender que la economía española ya está en marcha y las buenas perspectivas que vaticinan los indicadores. "Estamos satisfechos por los logros conseguidos, y podemos mirar al futuro", ha afirmado.