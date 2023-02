Rusia desmiente el lanzamiento fallido de un misil durante la visita de Biden a Kiev

El viceministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Riabkov, calificó de "filtraciones provocativas" la noticia de un lanzamiento fallido de un misil balístico intercontinental Sarmat en el mismo momento en el que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se encontraba de visita en Kiev.



"El Ministerio de Defensa presenta todas las informaciones que merecen ser difundidas públicamente", declaró a la prensa, citado por Interfax.



El diplomático ruso destacó que "en los últimos tiempos hay muchas cosas, incluyendo las que no destacan en el espacio público, de carácter provocativo: cuando se filtran informaciones provocativas desde el exterior, que no tienen nada en común con la verdad y son dañinas".



Según Riabkov, esto se hace para "comprobar cómo reaccionará Rusia. No se puede creer en todo lo que aparece en los medios, sobre todo si la fuente es la CNN", remató.



Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, eludió hoy responder sobre el presunto lanzamiento y redirigió la pregunta al Ministerio de Defensa de Rusia, al que "corresponde la prerrogativa" al respecto.





Funcionarios estadounidenses confirman el lanzamiento fallido

Según la cadena estadounidense CNN, que citó como fuente a funcionarios estadounidenses no identificados, Rusia realizó este lunes un ensayo de un misil balístico intercontinental, que al parecer resultó fallido y se produjo momentos antes o mientras el presidente de EEUU, Joe Biden, se encontraba de visita en Kiev.



Según el medio, Rusia notificó a Washingon, a través de una llamada telefónica, su intención de realizar esta prueba que no iba a representar un riesgo para Estados Unidos.



Supuestamente se trató de una prueba con un misil intercontinental superpesado tipo SARMAT, apodado Satan II por los ejércitos occidentales, capaz de lanzar múltiples ojivas nucleares.



Este proyectil se ha probado con éxito con anterioridad y, si hubiera salido bien en este caso, los funcionarios estadounidenses creen que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, habría destacado el éxito de la prueba en el discurso sobre el estado de la nación que ofreció este martes en Moscú.



Según la CNN, el hecho de que Moscú avisara a Washington del ensayo y de que también hablaran con antelación sobre la visita sorpresa de Biden a Kiev demostraría que ambos países "se estuvieron comunicando a través de diferentes canales a principios de esta semana con el objetivo de evitar una escalada en el conflicto".