Rull apuesta por "buscar el mismo objetivo por otros caminos"

El exconseller de Territorio y Sostenibilidad Josep Rull, que ayer cumplió 50 años en la prisión de Lledoners, apuesta por no repetir estrategia y "buscar el mismo objetivo por otros caminos".

En una entrevista que hoy publica el diario Ara, Rull dice que está "fuerte" y "con mucha conciencia" del porqué de su prisión, aunque admite que hay "momentos muy duros, siempre vinculados a la lejanía de la familia, de los hijos".

Respecto a su juicio, afirma que "todo lo que no sea la absolución será una injusticia. No hay matices. Asumimos que no tendremos un juicio justo, imparcial", y confirma que se ha adherido a la Crida Nacional per la República.

Rull, que el pasado 30 de octubre tras la aplicación del 155 y el cese del Govern acudió a su despacho "para consolidar esta idea de visibilidad del Govern y de dignidad institucional de aquello nuevo que estábamos creando", no cree que fue un error no marchar aquel día al exilio, pues acordaron que "el presidente y una parte del gobierno marcharan para garantizar la proyección internacional de nuestra causa, mantener altavoces y poner en evidencia, como ha pasado en Bélgica y en Alemania, la arbitrariedad y la poca solvencia del Tribunal Supremo".

Para Rull, las discusiones con ERC sobre los calendarios "no nos han ayudado y no tendríamos que volver a caer", y añade que "sin la presión innecesaria del calendario, no tenemos que perder de vista en ningún momento cuál es el objetivo y articular las acciones más eficaces para hacerlo posible".

En este sentido, recalca: "Que no haya un llamamiento a la resistencia no significa que no haga falta una movilización permanente, ahora y en el futuro próximo".

No obstante, de cara a los juicios a los políticos presos, "no tiene que aumentar la tensión, a pesar de que se disparará la indignación", que se debe canalizar "constructivamente".

Por otra parte, Rull admite que la estrategia de desobedecer al TC "topó con unas limitaciones de fuerza que no estábamos en condiciones de superar. Por tanto, no tiene sentido que repitamos la misma estrategia. Hay que buscar el mismo objetivo por otros caminos".