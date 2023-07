Ribera y Sinkevicius piden a la Eurocámara una "visión integral de la naturaleza"

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, y el comisario europeo de Medioambiente, Virginijus Sinkevicius, han coincidido en la necesidad de tener un "visión integral y holística" sobre la naturaleza y el medioambiente, porque son temas que afectan a la sociedad y a las futuras generaciones.

Ribera y Sinkevicius han dado una rueda de prensa conjunta tras la primera reunión del Consejo informal de ministros de Medioambiente de la Unión Europea, el primero de la presidencia española del Consejo Europeo, en el Museo Patio Herreriano donde se realiza la reunión.

Ribera ha señalado que la Unión "no puede dar un paso atrás en el Pacto Verde", y ha calificado el consejo de Valladolid como "muy importante", donde se revisarán los enfoques económicos, sectoriales y ambientales para dar "respuesta global" para afrontar la emergencia climática actual.

Ha instado a los europarlamentarios a buscar una "visión integral" sobre la discusión que se lleva a cabo actualmente en el Parlamento Europeo sobre la Ley de Restauración de la Naturaleza en el marco de emergencia climática, porque los ecosistemas no pueden parar.

En este sentido, Sinkevicius ha señalado que la Comisión va a hacer todo lo posible porque la Ley se apruebe, "pero el margen es estrecho", aunque "tenderemos todos los puentes" y esperamos que estén "todos los que quieran escuchar" sobre esta norma.

Aunque ha reconocido que "es posible que no estemos dando todas las explicaciones necesarias", sobre todo a algunos sectores, pero ha recordado que el año pasado se perdió entre "el 5 y el 10 % de la producción agrícola europea" debido a la sequía en el continente y "este año puede ser similar", según el comisario de Medioambiente.

Ha recordado que "el 60 % del suelo europeo no están en buen estado", por lo que ha señalado que se ha planteado la supervisión y descontaminación de los suelos, con un enfoque transectorial, porque es un elemento "básico" para la seguridad alimentaria, la protección de la biodiversidad o la prevención de incendios.

El comisario ha señalado que en la discusión de mañana en el Parlamento Europeo, a la que está previsto que asista, espera que se adopte "una decisión con responsabilidad y con miras al futuro", y ha insistido que aunque "el margen va a ser estrecho, por parte de la Comisión Europea se va a hacer todo lo posible por lograr un acuerdo.

"Espero que estén todos los que quieren escuchar, tenderemos todos los puentes", ha insistido, porque optar por "la restauración de la naturaleza no es tan complicado", ha insistido, y ha señalado que en caso de rechazo de la ley, la Comisión "no va a haber una modificación, estamos dispuestos a la implementación, porque no hay tiempo para modificarla".

"Tiene que verse como un continuo", ha apuntado, "los suelos, la contaminación por residuos, la biodiversidad..., todos "van de la mano a las normas ya aprobadas, no se pueden tratar de forma compartimentada, son cuestiones que se refuerzan".

Sinkevicius, quien ha comentado que ha llegado esta misma mañana de la reunión sobre la Amazonía en Colombia, donde "miran con atención lo que se hace en Europa, porque las decisiones que se adoptan aquí también influye allí y en el resto del mundo", ha asegurado.

Ribera ha explicado que esta mañana se ha discutido con una "visión integral" las afectaciones al agua, el suelo, los bosques, la adaptación al cambio climático, desde una perspectiva de los compromisos con la biodiversidad y las generaciones futuras.

Porque "una visión fragmentada solo limita los avances sociales, económicos y ambientales", ha subrayado, y ha instado a los europarlamentarios que discuten la Ley de Recuperación de la Naturaleza en el Parlamento Europeo que "tomen en cuenta los compromisos con la sociedad" y los compromisos internacionales de la COP15 de Montreal para la protección de la biodiversidad.

Ribera ha manifestado que esta tarde se tratará el tema del océano, la contaminación por plásticos y cómo prevenir los daños a los ecosistemas, además se tratarán los temas de las renovables en el territorio y "se compartirán experiencias válidas".

Por su parte el comisario de Medioambiente ha señalado que "nuestras economías deben reconciliarse con la naturaleza, y ha incidido que "no podemos fallar a la sociedad, pero tampoco como progenitores", por lo que ha instado a buscar una "visión holística" para el Pacto Verde europeo.

Ha coincidido con la ministra Ribera al señalar que la semana pasada se vivieron nuevos récords de temperatura en el mundo, y en España se inicia una nueva ola de calor, fenómenos que "se van a romper una y otra vez", según el comisario, por lo que se discute hoy en Valladolid va a influir en la política europea que tiene hitos para 2030 y retos que cumplir para 2050.

En relación a las energías renovables, Ribera ha manifestado que se estudian proyectos "respetuosos con la biodiversidad" tanto en el mar como en tierra firme, según la ministra se busca "las que sean más adecuadas, por lo que se busca acelerar la instalación de renovables y las que tengan menos impactos".