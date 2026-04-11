El rey Juan Carlos agradece el premio de la Asamblea Nacional de Francia: "Nadie es profeta en su país"

El regreso de Juan Carlos I al foco internacional tiene esta vez un carácter distinto. Lejos de regatas o visitas a los toros, el rey ha viajado a París para recoger un reconocimiento que apela directamente a su legado político y a su papel en la historia reciente de España. Lo ha hecho, además, en un escenario de peso: la Asamblea Nacional francesa, donde este 11 de abril ha sido distinguido con el Premio Especial del Jurado en la 35ª edición de la Journée du Livre Politique por su libro de memorias, 'Reconciliación'.

Un premio al legado político

El galardón, otorgado en un foro centrado en el pensamiento político, valora la obra escrita junto a la historiadora Laurence Debray como un ejercicio de "transmisión y puesta en relato de una trayectoria política e histórica". El jurado ha estado presidido por la historiadora Annette Wieviorka y la cita, bajo el lema 'S’engager' (Comprometerse), vuelve a situar la narración sobre la Transición en el centro del debate.

CADENA COPE El rey don Juan Carlos con Carlos Herrera en Abu Dabi. Foto exclusiva COPE

Al agradecer la distinción, el rey Juan Carlos ha pronunciado unas palabras que resuenan con su situación actual, afirmando que "nadie es profeta en su país", un reconocimiento implícito a las dificultades que su figura ha enfrentado en España en los últimos años, donde el debate sobre su regreso y su legado sigue abierto.

Nadie es profeta en su país"

Arropado por su 'núcleo duro'

Más allá del premio, la imagen del evento ha sido la del rey acompañado por sus hijas, las infantas Elena y Cristina, y su nieto Felipe Juan Froilán de Marichalar. Este trío se ha consolidado con el tiempo como su círculo más fiel, permaneciendo a su lado en los momentos más delicados. Su hija mayor, Elena, es una figura constante en sus visitas a España, como en su reciente estancia en Sevilla.

EFE El público de la plaza de toros de La Maestranza de Sevilla ha recibido esta tarde con una ovación al rey emérito Juan Carlos I (c), que asiste a la reaparición de Morante de la Puebla, en una corrida en la que completan cartel el peruano Roca Rey y David de Miranda

A su llegada a la Asamblea, don Juan Carlos ha entrado ayudado por dos escoltas, seguido de sus hijas, sonrientes, y de Froilán, en un discreto segundo plano. La presencia de las infantas reafirma el apoyo constante a su padre desde su salida de España en 2020, mientras que la cercanía con su nieto se ha intensificado en los últimos tiempos con estancias compartidas fuera de España.

Reivindicación de la Transición

El premio llega en un momento en que Juan Carlos I busca reordenar su relato público. Su libro, 'Reconciliación', es un ejercicio de memoria y una forma de reivindicar su papel en la Transición democrática. En sus páginas, revisita su reinado con una mirada retrospectiva, consciente del debate que su figura todavía genera. El jurado ha destacado precisamente esa "transmisión y puesta en relato de una trayectoria política e histórica".

Una transmisión y puesta en relato de una trayectoria política e histórica"

Con este acto en París, Juan Carlos I sigue promoviendo la imagen de un rey que, pese a las controversias, continúa encontrando reconocimiento en círculos internacionales. En ese proceso, se rodea de quienes nunca han dejado de estar a su lado, reforzando una imagen de unidad familiar frente a la distancia institucional marcada por la Casa Real.