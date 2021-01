La retirada de la estatua de Robert E. Lee en el Capitolio, otra derrota de Donald Trump

La estatua de bronce del general confederado Robert E. Lee fue retirada el pasado mes de diciembre de la cripta del Capitolio en Washington, EE UU, en la que se exhibía tras ser donada por Virginia en 1909, y será reubicada en el Museo de Historia y Cultura de ese estado. Justo un mes antes del asalto de los seguidores de Trump a la casa de la democracia estadounidense.

En su lugar, se espera que la estatua de Lee sea reemplazada por la de la adolescente afroamericana de 16 años Barbara Johns, quien en 1951 dirigió una huelga estudiantil en Farmville, Virginia, en protesta por la educación desigual por cuestiones raciales.

"La estatua de Robert E. Lee honra un legado de división, opresión y racismo, un periodo oscuro en la historia de nuestro estado y nuestro país", manifestaron en una declaración conjunta los representantes demócratas Donald McEachin y Jennifer Wexton. "No hay razón para que su estatua sea una de las dos que representan a Virginia en el Capitolio de Estados Unidos", aseguraron. La otra escultura representa al primer presidente de Estados Unidos, George Washington.

4:02 am. 12/21/20. Crypt of the US Capitol. pic.twitter.com/2ttGecsj5B