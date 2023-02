Rescatan con vida a un hombre en Turquía tras permanecer 12 días sepultado bajo los escombros

Los servicios de emergencia han rescatado con vida este viernes a un hombre que ha permanecido 278 horas sepultado desde que la tierra tembló en el sur de Turquía el 6 de febrero, según las autoridades.

Este último rescate ha tenido lugar entre los restos de un edificio derrumbado en Defne, en la provincia de Hatay. La víctima ha sido identificada como Hakan Yasinoglu, de 45 años, y ha sido trasladada a un hospital, informa la agencia de noticias oficial Anatolia.

I don’t know how one can survive but Hakan Yasinoglu did, for eleven days under the rubble. He was rescued today in Antakya



Source: Istanbul municipality pic.twitter.com/d18fvbTMBz