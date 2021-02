Reino Unido inicia la segunda etapa del programa de inmunización tras superar los 15 millones de vacunados

El primer ministro británico, Boris Johnson, ha anunciado este lunes que el país se adentra en una nueva etapa de inmunización tras superar las 15 millones de personas vacunadas, un logro que ha calificado como "increíble".

Tal y como ha explicado en un mensaje a la nación difundido a través de su cuenta de Twitter, a partir de ahora serán vacunadas aquellas personas de edades comprendidas entre los 65 y 69 años consideradas "clínicamente vulnerables".

Asimismo, ha pedido a los mayores de 70 años que no hayan sido aún vacunados que se pongan en contacto con las autoridades pertinentes para gestionarlo.

"Gracias a los científicos, los trabajadores, los repartidores, el personal sanitario y los voluntarios que han hecho que esto sea posible", ha manifestado Johnson, que ha apuntado que en los últimos dos meses y desde la administración de la primera vacuna, el país ha logrado "vacunar a algunas de las personas más vulnerables".

