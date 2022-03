Reino Unido estudia ofrecer misiles antiaéreos de alta velocidad a Ucrania

El Gobierno británico estudia "suministrar misiles antiaéreos de alta velocidad Starstreak" a petición de Ucrania, al considerar que se trata de "un arma defensiva", dijo este miércoles el ministro de Defensa, Ben Wallace, en una comparecencia en la Cámara de los Comunes.



Wallace explicó que este tipo de misil portátil, diseñado para ofrecer "una defensa aérea cercana contra las amenazas aéreas convencionales, como los cazas de ala fija", según los fabricantes, permitiría al Ejército ucraniano "proteger mejor sus cielos".



El ministro adelantó que el Reino Unido aumentará también el envío de "raciones, equipo médico y otra ayuda militar no letal" ante la intensificación de la ofensiva rusa.



Wallace dijo a los diputados que hasta ahora su ministerio ha remitido a Ucrania 3.615 misiles antitanque NLAW así como armas más pequeñas y munición, y se prepara para enviar también misiles antitanque Javelin.



El ministro conservador, que subrayó que el único armamento que puede ofrecer el Reino Unido para no escalar la guerra es defensivo, estimó que al menos un millar de civiles ucranianos han muerto desde el inicio de la invasión hace catorce días.



El exmilitar explicó que al comienzo del conflicto Rusia tenía entre 110 y 120 grupos tácticos de batallón frente a unos 65 en Ucrania y más reservas de misiles y aviones.



"Sin embargo, lo que no poseían y todavía no tienen es el componente de moral, tan necesario a menudo para la victoria", manifestó.



La información recibida del Ejército ucraniano, que no ha podido verificar Londres de forma independiente, es que "las bajas rusas incluyen 285 tanques, 985 vehículos de combate blindados, 109 sistemas de artillería, 50 sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple, 44 aviones, 48 helicópteros y 11.000 soldados que han muerto innecesariamente", dijo el ministro.



Wallace agregó que, según informes ucranianos no contrastados, "hay numerosas rendiciones y deserciones por parte de un ejército ruso desmotivado".