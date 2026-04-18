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Reino Unido denuncia un ataque militar iraní sobre un petrolero en las inmediaciones del estrecho de Ormuz

Ni el navío ni su tripulación han registrado daños, según la primera evaluación del incidente

Imagen de recurso de una lancha del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica

Rouzbeh Fouladi

Imagen de recurso de una lancha del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica

Redacción digital

Madrid - Publicado el

1 min lectura

La agencia de comercio marítimo de la Marina británica (UKMTO, por sus siglas en inglés) ha informado este sábado que dos barcos patrulla de la Guardia Revolucionaria de Irán han abierto fuego contra un carguero en las inmediaciones del estrecho de Ormuz, de nuevo bloqueado desde esta mañana por las autoridades iraníes, que no se han pronunciado aún sobre lo ocurrido.

La UKMTO informa en un comunicado de que el capitán de un carguero todavía no identificado ha denunciado que las dos patrulleras "se aproximaron" al navío a unas 20 millas náuticas al noroeste de Omán y dispararon contra el carguero.

Ni el navío ni su tripulación han registrado daños, según la primera evaluación del incidente.

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