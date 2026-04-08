La 'reina de la ketamina', condenada a 15 años de cárcel por la muerte de Matthew Perry, conocido actor de 'Friends'

La mujer conocida como la 'reina de la ketamina', Jasveen Sangha, ha sido condenada a 15 años de cárcel por su implicación directa en la muerte del actor Matthew Perry. La jueza del distrito de Estados Unidos, Sherilyn Peace Garnett, ha dictado la sentencia este miércoles en Los Ángeles tras la confesión de Sangha, quien admitió en agosto haber suministrado la droga que causó el fallecimiento del actor el 28 de octubre de 2023. El fallecimiento del icónico actor de 'Friends' conmocionó al mundo del espectáculo.

Sangha, de 42 años, se declaró culpable de los cinco cargos presentados por la Fiscalía, que incluían utilizar su domicilio para almacenar y distribuir ketamina, y ser la responsable de la sustancia que mató al actor. A pesar de que se enfrentaba a una posible pena de 65 años de prisión, la Fiscalía había solicitado los 15 años a los que finalmente ha sido condenada, una pena que la magistrada ha calificado de "ejemplarizante".

La venta que condujo a la tragedia

La investigación ha probado que, una semana antes de su muerte, Sangha le vendió a Perry, a través de su amigo íntimo Eric Fleming, un total de 51 viales de ketamina por 11.000 dólares. Esta transacción ha sido una prueba clave para demostrar que Matthew Perry fue víctima de una red de distribución de ketamina. La jueza ya había expresado su deseo de que el conjunto de las sentencias a los implicados "tenga sentido".

En el proceso judicial también han sido condenados otros implicados, como los médicos Salvador Plasencia y Mark Chávez. El primero fue sentenciado a dos años y medio de cárcel y una multa de 5.600 dólares, mientras que el segundo recibió una pena de ocho meses de arresto domiciliario. Ambos han perdido la licencia para ejercer la medicina, cerrando así el círculo sobre los responsables que, como se supo por los mensajes enviados por el traficante, participaron en la noche de su muerte.

El perdón de la 'reina de la ketamina'

Horas antes de conocer el veredicto, Jasveen Sangha concedió una entrevista en exclusiva al medio 'The Sun' desde la prisión para disculparse con la familia del actor. "Asumo toda la responsabilidad por mis actos y el papel que desempeñé en los acontecimientos que condujeron a esta tragedia. No hay excusas para lo que hice", afirmó de forma contundente.

Lamento profundamente el dolor que causé, especialmente a la familia de Matthew. Su pérdida es inimaginable e irreparable""

En sus declaraciones, Sangha también ha reconocido la gravedad de sus acciones y sus consecuencias. "Entiendo que mi conducta fue imprudente, peligrosa y errónea. Acepto las consecuencias de mis actos y lamento el daño que causé a otros y a mi familia", expresó, mostrando su arrepentimiento.

No puedo deshacer el pasado, pero ahora puedo respetar la ley""

La condenada ha añadido estar "decidida a que mi futuro refleje responsabilidad y crecimiento". Un futuro que ahora pasa por cumplir su condena, durante la cual, según las palabras que le dirigió la jueza Sherilyn Peace Garnett durante la lectura de la sentencia, va a tener que "demostrar una resiliencia épica".