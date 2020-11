Isabel II y el duque de Edimburgo; una historia de amor que cumple 73 años

Más de siete décadas han pasado desde que el 20 de noviembre de 1947 Isabel II y el Duque de Edimburgo pasaran por el altar. Por este motivo la cuenta de Twitter de la familia Real británica ha publicado una instantánea en la que aparecen ambos mirando una tarjeta de aniversario hecha por el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis, además de otras felicitaciones de simpatizantes que les felicitan por su anoversario de boda.

The Queen and The Duke of Edinburgh look at an anniversary card made by Prince George, Princess Charlotte and Prince Louis, alongside other cards and letters sent by well-wishers to celebrate their 73rd wedding anniversary tomorrow.



�� Chris Jackson/Getty images pic.twitter.com/RQzDWAwHSU