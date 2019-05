¿Qué nos jugamos los españoles en las elecciones europeas?

Las elecciones europeas, que se celebran el próximo 26 de mayo, decidirán el rumbo que adquiere la Unión Europea (UE) como comunidad, pero también individualmente el de sus países miembros. Entre ellos, España, que se enfrenta a distintos desafíos en esta nueva legislatura que se abre próximamente; como la necesaria resolución de la crisis soberanista catalana, cómo le afectaría el Brexit en su relación multilateral con Gibraltar de por medio o la crisis migratoria que sigue dejándose notar diariamente en sus costas.

CRISIS CATALUÑA

La tensión continúa en Cataluña, a pesar de que distintos indicadores vienen mostrando la pérdida de influencia de la opción separatista. Aun así, el ex presidente Carles Puigdemont sigue huido de España, y urge una solución a medio largo plazo de una situación enquistada en los últimos años.

De hecho, el desafío persiste al, entre otras cosas, reclamar todavía el ex presidente "no negar" la posibilidad de celebrar un referéndum de independencia. "Para poder respetar el derecho de autodeterminación hace falta que no lo nieguen (el referendo), obviamente, la condición indispensable para sentarse en una mesa es que no te nieguen a ti mismo", declaró Puigdemont el mes pasado manteniendo su posición con respecto a la hipotética independencia de Cataluña.

Además, afirmó que JxCat hará la política del 1 de octubre, en referencia a la fecha del referendo de independencia organizado en 2017.

Agregó que el mandato de esa votación suspendida por el Tribunal Constitucional es "irrenunciable".

BREXIT

El acuerdo para la salida del Reino Unido de la Unión Europea contiene un protocolo específico sobre Gibraltar que obligará al Peñón a incrementar los impuestos del alcohol y la gasolina, le invita también a encarecer el tabaco y que establece fórmulas para combatir el contrabando y el fraude.

Ese protocolo ha sido negociado previamente por Madrid y Londres, que deben concluirlo a través de la firma de un memorando de entendimiento

este mes de noviembre, según se desprende de ese texto contenido en la página 496 del acuerdo técnico del brexit pactado entre Londres y Bruselas. En esencia, los Gobiernos de España y del Reino Unido tendrán que ir afinando e implementando, a través de distintos comités de coordinación, las cláusulas generales contenidas en el protocolo.

Los trabajadores asalariados y autónomos de Gibraltar y de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar (Tarifa, Jimena de la Frontera, Castellar de la Frontera, San Roque, Los Barrios, La Línea de la Concepción y Algeciras) podrán atravesar libremente la frontera del Peñón y gozarán de los mismos derechos laborales que han disfrutado hasta ahora como ciudadanos de la Unión Europea a uno y otro lado de la valla.

El texto también señala que España y el Reino Unido deberán buscar "formas de cooperación necesarias para alcanzar una total transparencia en asuntos fiscales" que respete los intereses financieros de todas las partes, en línea con los estándares de organismos como el G20 y la OCDE.

El protocolo también subraya que, como hasta ahora, el Reino Unido seguirá siendo responsable de las relaciones exteriores de Gibraltar.

CRISIS MIGRATORIA

La afluencia de inmigrantes que llegan a través del Mediterráneo a España sigue suponiendo una cuestión clave para Europa. La solución efectiva que satisfaga a los países receptores y que preserve los derechos humanos aún no ha llegado. En esta tesitura, la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) ha elaborado siete propuestas ante las próximas elecciones europeas del 26 de mayo para que la Unión Europea (UE) lidere la protección de los refugiados "dentro y fuera del continente" y ésta se mejore.

En el acto 'Diálogo sobre refugio en Europa. Perspectivas políticas y responsabilidad colectiva en una UE en divergencia' celebrado en Madrid, la organización ha reivindicado "una respuesta común" de los países para gestionar la llegada de personas "de manera humana, segura y ordenada". Según ha argumentado, esta respuesta "beneficia" tanto a los Refugiados como a las comunidades que los acogen.

Asimismo, ha reclamado más apoyo a países fuera del continente con el objetivo de "reducir el número de travesías peligrosas y ayudar a los

refugiados a encontrar oportunidades que les permitan, no sólo sobrevivir, sino prosperar".