Putin rompe su silencio sobre la muerte del líder del grupo Wagner y promete una investigación

El presidente ruso, Vladímir Putin, prometió hoy que se investigarán todas las causas del siniestro del avión privado en el que viajaba el jefe del Grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin, que se estrelló el miércoles en el centro de Rusia.



"Lo que es totalmente seguro, y sobre ello me informó hoy el jefe del Comité de Investigación, es que ellos han comenzado la investigación preliminar de ese suceso y ésta será realizada de manera exhaustiva y será llevada hasta el final", dijo Putin al reunirse con el líder interino de la región ucraniana de Donetsk, anexionada por Rusia, Denís Pushilin, según informan las agencias locales.



Putin, que se reunió a finales de junio en el Kremlin con Prigozhin después de que éste protagonizara una fallida rebelión armada hace exactamente dos meses, destacó que los exámenes técnicos y genéticos que realizarán los especialistas requerirán "algún tiempo".



"Esto siempre es una tragedia. Efectivamente, si allí se encontraban, y los primeros datos dicen que allí estaban los miembros de la compañía Wagner, me gustaría destacar que esa gente realizó una notable contribución a la causa común de la lucha contra el régimen neonazi en Ucrania", aseguró.



Agregó: "Lo recordamos, lo sabemos y no lo olvidaremos".



Putin, que en su momento había negado cualquier relación con Prigozhin, admitió hoy que lo conocía "desde hace mucho tiempo, desde principios de los años 90".



"Fue una persona con un destino complicado. Cometió graves errores durante su vida, pero logró los resultados necesarios para sí mismo y, cuando yo se lo pedí, para la causa común, como en estos últimos meses", afirmó.



Destacó que Prigozhin "era un hombre de talento, un empresario capaz y no solo en nuestro país, ya que trabajó con resultados en África, se dedicó al petróleo, al gas, a las piedras preciosas, al metal".



"Por lo que sé, ayer acababa de regresar de África. Se reunió aquí con varios cargos públicos", señaló.



A su vez, Putin transmitió sus condolencias a los familiares de los diez ocupantes fallecidos el miércoles en la región de Tver cuando el Embraer de Prigozhin volaba de Moscú a San Petersburgo.



Aunque la agencia de aviación civil, Rosaviatsia, confirmó que Prigozhin viajaba en el aparato siniestrado, los diez cadáveres recuperados aún no han podido ser identificados, ya que resultaron carbonizados.



Putin realizó estas declaraciones cuando son muchos los analistas y medios independientes que sugirieron que él está detrás de la muerte de Prigozhin, quien había aparecido por última vez este lunes en un vídeo supuestamente grabado desde África.



