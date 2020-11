Putin, Erdogan, Xi y López Obrador: estos son los líderes que no reconocen aún la victoria de Biden

El sábado, los medios norteamericanos confirmaban a Joe Biden como ganador en las elecciones norteamericanas. Su victoria en estados clave como Pensilvania, Nevada o Georgia hace que sea imposible para Trump reeditar la presidencia de los Estados Unidos, incluso aunque sus peticiones de recuento se tengan en consideración.

Entre los que decidieron utilizar Twitter para felicitar al próximo presidente de los EEUU está el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

Y el líder de la oposición, Pablo Casado.

También se ha sumado a las felicitaciones el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron.

The Americans have chosen their President. Congratulations @JoeBiden and @KamalaHarris ! We have a lot to do to overcome today’s challenges. Let's work together!

Y el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson.

Todos los principales líderes de la Unión Europea, así como la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen se han sumado a las felicitaciones.

Entre los que han felicitado al próximo presidente están también dos de los miembros más destacados del Partido Republicano. Por un lado, el expresidente George W. Bush, que agradecía a Biden su "mensaje patriótico" y aseguraba que el nuevo presidente es "un buen hombre". "Los americanos pueden tener confianza en que esta elección ha sido justa y su resultado es claro", aseguraba Bush.

También el senador por Utah y candidato republicano en 2012, Mitt Romney, felicitaba así a Biden y Kamala Harris.

Ann and I extend our congratulations to President-elect Joe Biden and Vice President-elect Kamala Harris. We know both of them as people of good will and admirable character. We pray that God may bless them in the days and years ahead.