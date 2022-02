Putin anuncia la intención de reconocer la independencia de las regiones ucranianas de Donetsk y Lugansk

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, comunicó hoy a su homólogo francés, Emmanuel Macron, y al canciller alemán, Olaf Scholz, su intención de reconocer la independencia de las autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania, según un comunicado del Kremlin.

"El presidente dijo que en un futuro próximo tiene intención de firmar el respectivo decreto", dice la nota oficial.

Sanciones a Rusia si reconoce a las repúblicas de Donestk y Lugansk

El Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, ha avisado este lunes de que el bloque europeo dará una respuesta "fuerte y unida" a Rusia si reconoce oficialmente a las repúblicas de Donestk y Lugansk.

"Si hay anexiones habrá sanciones y si hay reconocimiento de las repúblicas pondré las sanciones sobre la mesa y los ministros decidirán", ha indicado el jefe de la diplomacia comunitaria, después de un Consejo de Asuntos Exteriores de diez horas en las que los ministros de Exteriores europeos han discutido la evolución de la crisis en el este de Europa con el ministro ucraniano de Exteriores, Dimitro Kuleba,

Borrell ha pedido en todo caso al presidente ruso, Vladimir Putin, que no dé este paso. "Entendemos que la última decisión no se ha tomado y pedimos a Putin que respete la ley internacional y los acuerdos de Minsk y no reconozca el oblast de Donestk y Lugansk", ha indicado. En caso contrario, el Alto Representante ha asegurado que los Veintisiete están listos para reaccionar con un "frente unido y fuerte" si Moscú da ese paso.